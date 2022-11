Totti e Ilary saranno presenti in tribunale per un faccia a faccia definitivo su Rolex e borse Lo scontro legale per il furto di orologi e borsette è previsto per venerdì 11 novembre. Totti e Ilary dovranno presentarsi personalmente a dare la loro versione dei fatti. I legali di Totti ribadiranno che la collezione di Rolex dal valore totale di 1 milione di euro sia stata sottratta furtivamente da Ilary Blasi e dal padre.

A cura di Giulia Turco

Si dice che Totti e Ilary non si siano più rivolti la parola, che conducano ormai una vita totalmente separata. Lei si dedica ai figli e valuta un ipotetico ritorno in tv, mentre lui è focalizzato sulla ricerca del nuovo nido d’amore con Noemi Bocchi. Presto però dovranno affrontarsi vis à vis e lo faranno in tribunale davanti al giudice.

Gli orologi rubati varrebbero 1 milione di euro

Come riporta il Corriere della Sera, lo scontro legale definitivo per il reciproco furto di orologi e borsette è previsto per il prossimo venerdì 11 novembre. Il giudice della settima sezione civile Francesco Frettoni ha aperto un’istruttoria per vederci più chiaro sulla lite tra gli ormai ex coniugi e ha stabilito che i due dovranno presentarsi necessariamente di persona per esporre la propria versione dei fatti. Secondo il Corriere, i legali di Totti hanno intenzione di dimostrare che la collezione di Rolex di proprietà dell’ex Capitano dal valore totale di 1 milione di euro sia stata sottratta furtivamente da Ilary Blasi e dal padre Roberto. Questi ultimi non sarebbero dunque in alcun modo i proprietari dei beni preziosi, come dimostrano le garanzie degli orologi. In aula, sarà il giudice a valutare se ascoltare o meno dei testimoni.

La verità sulla restituzione delle borse firmate

Nelle ultime settimane è emersa inoltre una nuova versione sul furto delle borse della conduttrice da parte di Totti. Un ricco assortimento di accessori griffati che scomparso ad agosto e ricomparso tra le mani di Ilary solo di recente. I legali di lei sarebbero pronti a dimostrare che Francesco Totti non ha riconsegnato personalmente le borse all’ex moglie come gesto di pacificazione, ma sarebbe stata lei a ritrovarle con la figlia Chanel negli angoli più remoti della casa. Nello specifico, secondo Il Fatto Quotidiano, le borse sarebbero state ritrovate all’interno della sua della loro villa all’Eur, che era stata blindata. Ilary avrebbe chiesto l’intervento di un fabbro per aprirla ed avrebbe così ritrovato il tesoro nascosto.