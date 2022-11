“Non è vero che Totti ha restituito le borse a Ilary, le ha ritrovate lei”: lo dice il FQ Il Fatto Quotidiano svela la verità sul caso delle borse di Ilary Blasi restituite da Francesco Totti: “Le ha trovate lei in casa, ha chiamato un fabbro per forzare una porta”.

Il Fatto Quotidiano svela la verità sul caso delle borse di Ilary Blasi restituite da Francesco Totti. Il Corriere della Sera, in vista della prima udienza del 14 ottobre, aveva scritto che in un segno distensivo aveva riportato indietro tutto l'assortimento delle borse di Ilary Blasi: le Chanel, le Dior, le Gucci, le Hermés. Tutto indietro, nella speranza che Ilary ammorbidisse la sua posizione e restituisse i Rolex. Il Fatto Quotidiano smentisce questa impostazione: "Le borsette non si erano mai mosse dal loro originale domicilio" e "Totti non le avrebbe restituite". E allora cosa è successo?

La verità sulle borse di Ilary Blasi

Vivendo ancora sotto lo stesso tetto, ma in due spazi divisi, Ilary Blasi avrebbe cercato di raggiungere la parte della casa dove è presente la Spa e dove lei non andava da tempo. La porta, al tentativo di Ilary di accedervi, non si sarebbe aperta. Da qui, i sospetti di lei. Chiamato un fabbro e forzata la porta, all'interno sono state scoperte le borse. Secondo la ricostruzione del FQ, firmata da Giuseppe Candela, Ilary Blasi si trovava in compagnia della figlia Chanel: "Una scena degna dei film dei Vanzina, anche se all’appello mancherebbero alcuni gioielli, cosa mai citata prima".

La narrazione falsata del caso Totti-Blasi

Ne viene fuori, pertanto, una narrazione falsata del caso Totti-Blasi. La narrazione di questi giorni, quella a cui soprattutto le anticipazioni del CorSera ci ha abituato, ha visto Ilary Blasi nel ruolo della "cattiva" mentre Francesco Totti vive senza troppi patemi la sua storia con Noemi Bocchi alla luce del sole. Questa indiscrezione del Fatto Quotidiano, cambierebbe il rapporto di forza. Resta in piedi il tema dei Rolex, che sarebbero ancora nella custodia di Ilary Blasi. Un finimondo mediatico. La prossima udienza è prevista venerdì 11 novembre.