“Totti e Blasi in crisi già a ottobre”, il video della serata a cui era presente anche Noemi Bocchi Ilari Blasi e Francesco Totti sarebbero stati in crisi già ad ottobre. A dimostrarlo un video che mostra la coppia distante e agli opposti del tavolo durante una serata al ristorante “La Villa”, di proprietà di una coppia di Temptation Island, La stessa serata a cui era presente anche Noemi Bocchi, in tempi non sospetti, seduta ad un tavolo con le amiche.

A cura di Elisabetta Murina

Emergono nuovi dettagli sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi e sulla figura di Noemi Bocchi. Ormai l'ex capitano della Roma e la nuova fiamma, esteticamente uguale alla conduttrice, non si nascondono più. Ma come e sopratutto quando è nato davvero il loro legame? A parlare sono sempre più foto e video, a cui si aggiunge l'ultimo pubblicato su Instagram da Anna Boschetti, ex protagonista di Temptation Island e titolare del ristorante La Villa di Roma insieme al compagno Alex Nuccetelli. Si tratta del locale dove Totti, lo scorso ottobre, ha trascorso una serata con l'ormai ex moglie e alla quale era presente anche Noemi.

Il video della serata di Totti e Ilary ad ottobre

Il video pubblicato oggi da Anna Boschetti risale all'ottobre del 2021 e mostra Totti e Ilary Blasi mentre cenano insieme al ristorante. I due sono seduti agli estremi di un lungo tavolo di amici. Sono distanti il più possibile uno dall'altra, non si guardano e non si cercano. "Non si erano lasciati ancora, ma erano già in profonda crisi", ha scritto la proprietaria nel condividere il momento sul suo profilo Instagram. Questo dettaglio spiegherebbe la presenza di Noemi Bocchi la stessa sera: la donna che diversi mesi dopo sarebbe diventata la nuova fiamma del capitano della Roma era seduta a un tavolo con un'amica a pochi metri di distanza. Di certo non una coincidenza e molto probabilmente una scelta azzardata, sinonimo del fatto che l'amore con Ilary Blasi era già arrivato al capolinea.

Il rapporto tra Totti e Noemi

Totti e Noemi Bocchi si sarebbero conosciuti la scorsa estate e avrebbero iniziato a frequentarsi già ad ottobre, come dimostrano alcuni video di Alex Nuccetelli risalenti appunto alla stessa serata. Il loro rapporto stava quindi crescendo con il tempo, ma era ignaro a tutti. A insinuare il dubbio l'ormai famosa foto della ragazza allo stadio, seduta poche file dietro il capitano della Roma. Quando la notizia della separazione è stata resa pubblica, anche il flirt tra Noemi e Totti è pressochè uscito allo scoperto. Sempre più fotografie dei paparazzi e appostamenti, fino all'ultimo servizio pubblicato su Chi che dimostra come i due, ormai, non vogliano più nascondersi, anzi.