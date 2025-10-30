Tony Renda contro il fidanzato della sua ex Jenny Guardiano, lui risponde: “I fatti parlano più delle parole”

otta e risposta tra Tony Renda e Giovanni Tarantino. Il dj ed ex protagonista di Temptation Island ha pubblicato su Instagram una frecciatina rivolta all’imprenditore, attuale compagno della sua ex fidanzata Jenny Guardiano. “Caro Tony, dedica il tuo tempo ad altro”, la risposta di lui.

Botta e risposta tra Tony Renda e Giovanni Tarantino. Il dj ed ex protagonista di Temptation Island ha pubblicato su Instagram una frecciatina rivolta all'imprenditore, attuale compagno della sua ex fidanzata Jenny Guardiano. "Dopo una rottura, l'uomo affronta un vuoto profondo, mentre la donna molte volte ha già trovato qualcuno con cui riempirlo", ha scritto il primo. Ecco cosa ha risposto il diretto interessato.

Lo scorso ottobre Jenny Guardiano era uscita allo scoperto con il nuovo fidanzato Giovanni Tarantino, pubblicando sui social alcuni scatti insieme. A Fanpage.it, parlando di lui, aveva raccontato: "È una persona dolce, un ragazzo buono. Mi regala mazzi di fiori e mi fa sorprese, non ero abituata". La reazione dell'ex Tony Renda non era tardata ad arrivare: "Ti auguro il meglio".

A qualche settimana di distanza, però, Renda ha pubblicato tra le sue stories Instagram una lunga riflessione riguardo al comportamento degli uomini dopo la fine di una lunga relazione, tornando così a ‘stuzzicare' la nuova coppia. "L’uomo affronta un vuoto profondo, mentre la donna, molte volte, ha già trovato qualcuno con cui riempire questo spazio. Se comprendi questa realtà, saprai che la soluzione non è lamentarsi, ma diventare un uomo che non dipende mai emotivamente da una relazione", si legge in un estratto. "Questo è quello che ho sempre voluto dire con i miei silenzi", ha poi concluso".

Sentitosi chiamato in causa, Giovanni Tarantino ha subito risposto via Instagram alle parole di Renda: "I fatti parlano sempre più forte delle parole. È facile filosofeggiare sull’amore dopo averlo calpestato tante volte. Caro Tony, dedica il tuo tempo ad altro. Ti ricordo che la verità non va via col tempo".