Jenny Guardiano replica a Tony Renda: “Vuoi venire al mio matrimonio? Pagliaccio, viscido e ridicolo”

Intervista a Jenny Guardiano. Su Fanpage.it, l’ex volto di Temptation Island replica al messaggio di Tony Renda, che si è detto felice di saperla fidanzata con Giovanni Tarantino e ha chiesto di poter essere presente al loro matrimonio. Jenny Guardiano ha raccontato i retroscena di quelle parole.

Jenny Guardiano non crede alle parole di Tony Renda e in un'intervista rilasciata a Fanpage.it commenta il desiderio del suo ex fidanzato di partecipare a un eventuale matrimonio tra lei e il suo nuovo fidanzato Giovanni Tarantino. Ma andiamo con ordine. Nei giorni scorsi, in un'intervista rilasciata a Fanpage.it, l'ex protagonista di Temptation Island ha raccontato la storia d'amore che sta vivendo con l'imprenditore. Jenny Guardiano lo ha descritto come un uomo "dolce, buono, che passa ogni giorno a rendermi felice". Così, sui social, è arrivata la replica di Tony Renda, che ha detto di essere felice per lei e ha addirittura chiesto a Jenny di essere invitato al loro matrimonio. Guardiano, a Fanpage.it, ha raccontato i retroscena di quel messaggio.

I retroscena del messaggio di Tony Renda a Jenny Guardiano. Jenny Guardiano ha raccontato a Fanpage.it che Tony Renda, inizialmente, aveva pubblicato quello stesso messaggio in un gruppo Whatsapp composto da diversi volti noti che hanno fatto una recente esperienza televisiva insieme. Il messaggio in quel caso recitava: "Jenny, anche se le nostre strade si sono divise, il bene che provo per te non è mai svanito. Sei sempre stata una parte importante della mia vita, lo sarai sempre, in un modo tutto tuo, in un angolo prezioso del mio cuore (…). Se un giorno deciderete di sposarvi e vi farà piacere sarò lì. Non per nostalgia, ma per gioia, per vedere i tuoi occhi brillare". Jenny non ha creduto neanche per un attimo alla sincerità di queste parole: "Chat GPT lo ha aiutato, devo dire". Tuttavia, ha deciso di rispondere sempre nel gruppo: "Tony caro ti ringrazio tanto e spero tu possa trovare la tua pace interiore. Onestamente avrei sentito più veritiero questo messaggio qualora me lo avessi scritto in privato, dato che non ti ho bloccato. O potevi scriverlo al mio fidanzato, dato che lo conosci e frequenta i nostri ambienti. Il mio fidanzato, essendo molto educato, non l'ha mai maltrattato o mandato via". Jenny Guardiano ha proseguito nel suo racconto a Fanpage.it:

A questo punto lui ha iniziato a farneticare, dicendo che non sapeva di non essere bloccato e di aver scritto in quel gruppo per abitudine. Ma dopo pochi minuti è uscita una notizia con scritto che Tony mi augurava di sposare Giovanni. L'intero messaggio che aveva scritto nel gruppo l'ho ritrovato nella notizia. Così, gli ho detto: "Come si vede che non fai nulla per nulla. Non ti smentisci mai, ecco perché non hai la stima di nessuno. Stai insinuando che qualcuno in questo gruppo abbia mandato il tuo messaggio alle pagine di gossip. Tranquillo, lo sappiamo che sei tu. Smettila di cercare approvazione dalla gente, sappiamo come sei fatto".

Il battibecco tra i due è proseguito fino a quando Tony Renda ha minacciato di lasciare il gruppo. L'uomo avrebbe detto: "Non capisco tutta questa cattiveria, ma per rispetto e per non creare tensioni preferisco uscire dal gruppo". Secondo Jenny Guardiano, Renda avrebbe poi pubblicato il suo messaggio anche su Instagram per giustificare il fatto che lo stessero riprendendo diversi siti di informazione.

La replica di Jenny Guardiano all'ex fidanzato Tony Renda. Jenny Guardiano, dunque, ci ha affidato il suo commento alle parole che Tony Renda le ha dedicato su Instagram: