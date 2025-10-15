La reazione di Tony Renda al nuovo amore di Jenny Guardiano: la proposta inaspettata dell’ex di Temptation Island

Tony Renda ha commentato la relazione tra Jenny Guardiano e l’imprenditore Giovanni Tarantino. L’ex volto di Temptation Island ha fatto una proposta inaspettata alla sua ex fidanzata.

Jenny Guardiano, Giovanni Tarantino e Tony Renda

Tony Renda ha commentato il nuovo amore di Jenny Guardiano. Quest'ultima, in un'intervista rilasciata a Fanpage.it, ha raccontato di stare vivendo un momento molto felice dal punto di vista sentimentale. È fidanzata con l'imprenditore Giovanni Tarantino. In queste ore, è arrivata la reazione di Tony Renda, l'ex fidanzato con cui ha condiviso una relazione durata 7 anni e che ha partecipato insieme a lei a Temptation Island.

La reazione di Tony Renda al nuovo amore di Jenny Guardiano. Tony Renda e Jenny Guardiano sono stati fidanzati per sette anni. La loro storia, già scricchiolante, è naufragata dopo la partecipazione a Temptation Island. Oggi, Jenny sta vivendo una storia d'amore con un uomo che la rende felice. Tony Renda, su Instagram, ha assicurato che l'idea che la sua ex abbia trovato la persona giusta con cui condividere la vita, lo "riempie di serenità". E ha aggiunto: "Sei stata una persona speciale per me e lo sarai sempre in un angolo del mio cuore". Poi, la proposta inaspettata:

Se un giorno deciderete di sposarvi, e se vi farà piacere, sarò felice di esserci, con il cuore colmo di amore per voi e senza alcun risentimento.

Jenny Guardiano è fidanzata con Giovanni Tarantino. Nell'intervista rilasciata a Fanpage.it ha descritto il suo compagno come un uomo "buono, dolce, che si impegna nel lavoro". Ha aggiunto: "Passa ogni giorno a rendermi felice". Inoltre, ama sorprenderla con mazzi di fiori e altri pensieri. Sorprese a cui Jenny non era abituata: "Nella vecchia relazione non ho mai ricevuto neanche un fiore colto da un campo o un regalo in sette anni". L'ex volto di Temptation Island ha confidato che grazie a Giovanni Tarantino è tornata ad avere fiducia negli uomini. Il suo compagno è stato paziente, ha continuato a corteggiarla e ha fatto cadere tutte le barriere.