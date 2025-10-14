Jenny Guardiano è fidanzata con Giovanni Tarantino: “Mi rende felice e mi sorprende, da Tony Renda neanche un fiore”

Jenny Guardiano rompe il silenzio e in un’intervista a Fanpage.it racconta l’amore con il nuovo fidanzato Giovanni Tarantino, un imprenditore. L’ex volto di Temptation Island si è lasciata alle spalle i sette anni di relazione con Tony Renda: “Giovanni passa ogni giorno a rendermi felice, mi include in tutto, è dolce, buono e si impegna nel lavoro. Avevo smesso di credere negli uomini”.

Jenny Guardiano è fidanzata con Giovanni Tarantino. L'ex volto di Temptation Island ha voltato pagina dopo la relazione finita con Tony Renda. A Fanpage.it ha raccontato la storia d'amore che sta vivendo. Con Giovanni ha avuto inizio come una semplice conoscenza che "poi si è trasformata in una vera e propria relazione, oggi è il mio fidanzato". Inizialmente ha preferito tenere per sé questa svolta nella sua vita sentimentale: "Qualche giorno fa avevo condiviso solo qualche foto un po' misteriosa perché avevo paura dei commenti duri, volevo proteggere questa relazione speciale, questa persona speciale".

Chi è Giovanni Tarantino, nuovo fidanzato di Jenny Guardiano dopo Tony Renda. Genny Guardiano ha raccontato a Fanpage.it che Giovanni è estraneo al mondo dello spettacolo: "È un giovane imprenditore, non ha mai partecipato a un programma televisivo". Quindi ha svelato le caratteristiche che l'hanno portata a innamorarsi di lui: "È una persona dolce, è un ragazzo buono, che si impegna tanto sul lavoro e che passa ogni giorno a rendermi felice". Proprio in questo ha notato una sostanziale differenza con il suo ex fidanzato Tony Renda:

Mi regala mazzi di fiori giganti, mi fa sempre delle sorprese, cosa alla quale non ero assolutamente abituata perché nella vecchia relazione non ho mai ricevuto neanche un fiore colto da un campo o un regalo in sette anni. Mi fa strano.

Jenny Guardiano è tornata a credere all'amore. L'ex volto di Temptation Island, così, si è lasciata alle spalle un momento difficile in cui non credeva più negli uomini. Giovanni Tarantino ha saputo rassicurarla e starle vicino anche quando lei era assalita da mille dubbi: "Avevo smesso di credere nell'essere umano, negli uomini e invece oggi vedo una persona che da mesi mi corteggia e non si è arreso nonostante i miei mille dubbi e la sfiducia nei confronti degli uomini. Ho visto quanto si è impegnato nei miei confronti. Ad agosto mi ha anche regalato un viaggio in America. Non ci stavo andando, ma lui non sarebbe mai partito senza di me". E ha concluso esprimendo la sua gioia nel vivere finalmente una relazione che reputa sana: