Anticipazioni Uomini e Donne 18 novembre: Flavio Ubirti rischia di abbandonare il trono

Nella puntata di Uomini e Donne registrata oggi, 18 novembre, emergono tensioni forti e decisioni inattese. Le anticipazioni pubblicate in anteprima da Fanpage.it rivelano un mix di sentimenti contrastanti: gelosia, confusione e richiami all’impegno, sia nel trono over sia nel trono classico.

Un nuovo triangolo per Gemma Galgani

Nel parterre del trono over, Gemma Galgani fa una scelta drastica: dopo essere uscita la sera prima con il signor Gianni, decide di eliminarlo. Il motivo? Non vuole illuderlo e non è più disposta ad alimentare false speranze. Ma il clima in studio si accende ulteriormente quando Magda, l’altra dama coinvolta con Mario Lenti, interviene. Secondo la donna, infatti, Gemma non ha mai smesso di provare qualcosa per il cavaliere pugliese, e la dama torinese sarebbe ancora innamorata. Questo scontro alimenta quindi la nascita di un nuovo e interessante triangolo che vede coinvolta ancora una volta la dama considerata la più rappresentativa del trono over.

Alessio, che nelle scorse uscite aveva frequentato la dama Federica G. e Jone (che però sono uscite con un altro cavaliere, Gianmaria), torna al centro dello studio con entrambe. Le due donne hanno infatti avuto recenti esterne anche con un altro compagno di parterre, e ciò ha convinto Alessio a prendere una decisione drastica: chiudere con entrambe, del cui interesse sincero ormai dubita.

I dubbi di Flavio Ubirti

Intanto, Martina Cardamone – corteggiatrice del tronista Flavio Ubirti – torna in studio dopo l’incontro della notte precedente. Il tronista, visibilmente stanco delle accuse e delle incertezze delle sue corteggiatrici, lancia loro un ultimatum: o cambiano atteggiamento a favore della possibilità di costruire una conoscenza sincera che possa portare a una scelta, oppure sarà lui a valutare l’abbandono del trono. Per la prima volta, le corteggiatrici dell’ex tentatore di Temptation Island appaiono preoccupate di fronte all’ipotesi che lo sportivo possa realmente interrompere il suo percorso in trasmissione.