Tommaso Franchi, ex Grande Fratello: “Ho capito che preferisco essere pubblico piuttosto che personaggio”

Tommaso Franchi, ospite di Radio Siena Tv, è tornato a parlare della sua esperienza al Grande Fratello dopo le polemiche dei giorni scorsi: "Lasciatemi vivere la mia vita", aveva scritto sui social. Nella televisione locale senese è tornato a parlare proprio di questo, precisando che tutta Siena continua a riconoscergli quella popolarità, che però lui rifiuta: "Io non sono un medico, non sono un avvocato, non sono nessuno. Eppure tutti ancora mi ricordano per il Grande Fratello". E poi rincara: "Se ho capito qualcosa da questa esperienza è che io voglio fare parte del pubblico, non voglio essere un personaggio, mai più".

Una candidatura non cercata

"Il Grande Fratello non è mai stato nei miei piani", ha confessato Franchi, spiegando come tutto sia nato quasi per caso. Non è stato lui a proporsi per il casting, ma alcuni amici che hanno inviato la sua candidatura dopo che la produzione lo aveva contattato. Una precisazione che sembra voler sottolineare come la sua partecipazione non sia stata dettata da ambizioni televisive. Ha poi spiegato che si tratta di un reality che non insegna nulla: "Quando esci, non hai imparato nulla di realmente utile. È stata un'esperienza, non un corso di recitazione."

Il prezzo psicologico del gioco

"Più procede il percorso dentro la Casa, più ci si indebolisce anche mentalmente", racconta Franchi, descrivendo gli effetti a lungo termine della permanenza nel reality. "Dopo sei mesi esci esausto, davvero stanco." Una testimonianza che svela il lato meno glamour del programma, quello delle conseguenze psicologiche che raramente vengono raccontate. E poi arriva l'affondo più duro: "Non è un programma che premia il merito: arrivare in finale non significa essere stati migliori di chi è uscito prima". Uscito dal programma, Franchi si è ritrovato a fare i conti con un fenomeno che non aveva previsto: l'intensità dell'affetto dei fan. "Ricevo tanti regali, molti complimenti… anche questo affetto così intenso da parte dei fan nati dopo la mia partecipazione al programma", racconta, ammettendo che a volte questo entusiasmo può diventare "quasi soffocante".