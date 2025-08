Tommaso Franchi criticato sui social: “Dopo il GF nessun contratto, menomale che ho un lavoro. Lasciatemi vivere”

Tommaso Franchi criticato suo social. L'ex concorrente del Grande Fratello è stato attaccato su Instagram dopo aver pubblicato uno scatto in cui appariva diverso esteticamente e molti fan hanno ipotizzato che avesse fatto uso di chirurgia estetica. I commenti però non si sono limitati a questo, tanto che il ragazzo ha perso la pazienza ed è intervenuto.

"Nessun contratto dopo il GF, lasciatemi vivere", lo sfogo di Tommaso Franchi

Tommaso Franchi ha deciso di commentare un post pubblicato dal settimanale Chi su Instagram, che riguardava la sua presunta trasformazione fisica e che sosteneva fosse "molto attivo" sui social dalla fine del Grande Fratello. L'ex concorrente ha perso la pazienza e ha voluto rispondere, spiegando che la realtà è tutt'altro: "Ma quale attivismo sui social? Menomale ho un mestiere tra le mani e ho incontrato Mavi, perché in più di 6 mesi che sono stato in quel posto è l'unica parentesi positiva". Franchi ha poi spiegato che in questi mesi non è stato contattato da nessuna agenzia o brand per collaborare, anzi: "Nessuna agenzia, nessun tipo di contratto, nessuna sponsorizzazione. Nessun brand. Risparmiatevi commenti come il mio attivismo social, inesistente, e per favore lasciatemi vivere la mia vita da ragazzo qualunque con la persona che amo".

Tommaso Franchi e la chirurgia estetica

Proprio di recente, Tommaso Franchi ha pubblicato su Instagram una sua foto in cui è apparso diverso da come il pubblico lo ha conosciuto nella casa del Grande Fratello. In molti sostenevano che avesse fatto uso di filler per modificare alcuni tratti del viso, come il naso e le labbra. L'ex concorrente non ha commentato pubblicamente la questione e a intervenire ci ha pensato la fidanzata Mariavittoria Minghetti, medico estetico di professione. "Le foto a confronto? Non ha differenze se non capelli e barba. Magari fosse merito mio, lo sbandiererei! Ma è genetica ragazzi, fatevene una ragione", ha risposto chiarendo di non avere nulla a che fare con la presunta trasformazione.