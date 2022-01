Tiziana Panella positiva al Covid-19: “Contagiata il giorno della Vigilia, la testa è una trottola” Tiziana Panella ha raccontato che il contagio sarebbe avvenuto nel cenone della Vigilia: “La testa è una trottola che gira e pesa”.

Tiziana Panella, conduttrice di Tagadà, il programma di La7, è risultata positiva al Covid-19. A darne l'annuncio, la stessa giornalista sulle pagine del Corriere della Sera. L'ultima volta che è apparsa in televisione risale a giovedì 23 dicembre. Nelle ultime puntate, da lunedì 27 a giovedì 30 dicembre, a condurre è stato Alessio Orsingher, come di consueto durante le festività.

Il racconto della giornalista

Tiziana Panella ha raccontato che il contagio sarebbe avvenuto nel cenone della Vigilia. Un momento che ha trascorso proprio insieme alla sua famiglia a Caserta. Dopo aver eseguito un tampone negativo, Tiziana Panella ha raccontato che già nel giorno di Natale ha cominciato a non sentirsi bene e nel giorno di Santo Stefano, il 26 dicembre, una volta tornata a Roma si è messa in isolamento: "La cena del 24 ha colpito, arriva la notizia del primo positivo, il secondo, il terzo, io sarò la quarta. Strike, focolaio famigliare. Tutto come da manuale, sembra una puntata di Tagadà. C’è anche il soggetto fragile, sono io". Tiziana Panella ha passato quindi il 31 dicembre sotto gli effetti del Covid-19: "Sento il sangue che pompa sotto la pelle e la pelle brucia, mi fa male tutto dai reni alle dita delle mani. La gola è piena di spilli e sullo sterno mi hanno piazzato una pietra, la testa è una trottola che gira e pesa". Alla fine ha festeggiato in giardino, con sua figlia negativa, a base di sushi e aprendo una "bottiglia mignon". Attualmente è in miglioramento: "Mentre scrivo sto meglio, i farmaci stanno facendo il loro lavoro, il corpo risponde. Piano piano recupero le forze".

Tiziana Panella conduce Tagadà ormai da sette stagioni. Era il 2015-2016 quando il contenitore d'informazione pomeridiano ha fatto il suo esordio su La7. Precedentemente, Tiziana Panella era conduttrice del talk show "Coffee Break" e del videomagazine del TgLa7, "Life".