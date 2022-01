Giulia De Lellis è positiva al Covid-19: “Vi lascio immaginare il mio stato” Giulia De Lellis è risultata positiva al Covid-19 dopo essersi sottoposta ad un tampone molecolare: l’esito spiacevole arriva alla vigilia del suo 26esimo compleanno.

A cura di Gaia Martino

Una brutta notizia per Giulia De Lellis arriva a pochi giorni dal suo 26esimo compleanno. La nota influencer con una Instagram story ha fatto sapere ai suoi milioni di follower di essere risultata positiva al Coronavirus. Da quando è iniziata la pandemia si è sottoposta spesso, quasi quotidianamente, a tamponi condividendo gli esiti, sempre negativi, con i suoi fan sui social. L'ultimo purtroppo non è andato come desiderava.

L'annuncio di Giulia De Lellis

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, oggi icona nel mondo della moda e per le fashion blogger, ha contratto il Coronavirus. Con una IG story racconta di essersi sottoposta ad un tampone molecolare, dopo tanti test rapidi, per tornare in sicurezza a lavorare, il quale però è risultato positivo.

Nonostante io avessi fatto 38394849 rapidi, al primo molecolare fatto per sicurezza prima di tornare a lavorare, sono risultata positiva. Vi lascio immaginare il mio stato.

Ha spesso raccontato ai suoi follower di essere molto ansiosa e di soffrire di ipocondria, e per questo motivo ha aggiunto al suo messaggio social: "Sto cercando di rimanere tranquilla!". Infine, ha ricordato che si tratta di uno spiacevole regalo di compleanno: il Covid è arrivato a pochi giorni dal suo 26esimo, essendo nata il 15 gennaio del 1996.

Giulia De Lellis e l'ansia delle malattie

L'influencer, nota al pubblico televisivo per il suo percorso a Uomini e Donne, non ha mai nascosto la sua paura per le malattie. Spesso si è definita ipocondriaca e ansiosa riguardo complicanze legate alla salute: non appena scoppiò la pandemia in Cina, Giulia De Lellis è stata una delle prime a indossare la mascherina.

Non sembrerò normale però sono un'ipocondriaca del cavolo, volevo anche i guanti ma mi sembrava eccessivo. Ve lo giuro non è per fare allarmismi, io sono veramente una super ansiosa per queste cose quindi magari sarà in un esempio molto sbagliato in queste ore, in questi giorni, mi dispiace però io sono veramente troppo ipocondriaca. Capitemi, scusatemi, perdonatemi!

Anche nel corso della sua avventura nella Casa del Grande Fratello VIP fece discutere una sua affermazione sul tema dell'omosessualità: si giustificò ritenendo che quella esternazione era frutto della sua ipocondria.