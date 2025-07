Teresanna Pugliese festeggia il compleanno con un party a tema Isola dei Famosi: “Sentivo il bisogno di riviverla”

Teresanna Pugliese ha compiuto 38 anni e per festeggiare ha organizzato una festa a tema Isola dei Famosi. L’ex naufraga ha spiegato: “Volevo portare chi amo dentro quella dimensione unica”. La location è stata allestita nei minimi dettagli tra sabbia, zona nomination. Presenti anche alcuni ex concorrenti.

Teresanna Pugliese non ha dimenticato l'Honduras. L'ex naufraga ha compiuto 38 anni e per l'occasione ha organizzato una festa a tema Isola dei Famosi, rivivendo per una sera la sua avventura nel reality, finita in finale. Su Instagram alcuni scatti e video della serata, a cui hanno partecipato anche degli ex concorrenti.

La festa a tema Isola dei Famosi di Teresanna Pugliese

Nella serata del 25 luglio, Teresanna Pugliese ha voluto rivivere l'atmosfera dell'Isola dei Famosi scegliendo il reality come tema per la sua festa di compleanno. L'ex naufraga ha curato tutto nei minimi dettagli e ha allestito la location scelta con sabbia, zona nomination, ponti tibetani per la ‘prova ricompensa', piattaforme mobili e tanto altro. Ogni elemento richiamava l'Honduras e l'esperienza appena conclusa.

"Ho creato una festa ispirata a quel viaggio, ma a modo mio, un po’ come l’avevo sognata, piena di ciò che là mi è mancato: libertà, leggerezza, abbracci, musica e amici", ha raccontato in un post pubblicato su Instagram, in cui sono racchiusi alcuni dei momenti della serata. Poi ha spiegato il motivo della sua scelta: "Volevo portare chi amo dentro quella dimensione unica, fatta di sabbia, sorrisi e condivisione autentica. È stato Il mio modo di dire: sono tornata, ma con l’anima più libera di prima". Tra gli invitati anche alcuni ex naufraghi, come Nunzio Stancampiano e Chiara Balistreri. All'ingresso della location una scritta a neon che recita in modo scherzoso: l'isola dei non famosi.

Il percorso di Teresanna Pugliese all'Isola dei Famosi

Dopo Uomini e Donne e il Grande Fratello Vip, Teresanna Pugliese ha deciso di rimettersi in gioco con l'Isola dei Famosi, a cui desiderava da tempo partecipare. Un'occasione che ha "accolto come un dono", come ha raccontato in un'intervista a Fanpage.it: "Capisci che è giusta dopo averla vissuta. La percezione iniziale è stata "è un'occasione che mi stanno regalando". Dal primo istante che è arrivata questa occasione sono stata incredula e grata e l'ho accolta come un dono". La naufraga è arrivata fino in finale, dove però a trionfare è stata Cristina Plevani.