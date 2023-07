Spariti 5 dei Rolex contesi tra Ilary Blasi e Francesco Totti: uno vale circa 1 milione di euro Sarebbero spariti 5 dei Rolex appartenenti alla collezione il cui “affidamento congiunto” era stato assegnato a Francesco Totti e Ilary Blasi. La conduttrice, che ha denunciato la sparizione di altre borse e gioielli, ha fatto sapere di essere in possesso solo di “2 o 3 orologi”.

A cura di Stefania Rocco

Nuovo mistero nella sempre più intricata vicenda degli orologi che vede contrapposto Francesco Totti e Ilary Blasi. Secondo quanto sostiene il Corriere della Sera, la conduttrice dell’Isola dei famosi (reality show che Mediaset avrebbe deciso di fermare per un anno, in attesa di ulteriori sviluppi) avrebbe dovuto riportare nella cassetta di sicurezza cointestata con l’ex marito tutti gli orologi di cui sarebbe in possesso, per effetto della decisione del giudice civile Francesco Fettoni, che aveva stabilito un “affido condiviso” per gli orologi, in attesa di stabilire la proprietà. Per il momento, tuttavia, Blasi non lo ha fatto: ha presentato ricorso e fatto sapere di essere in possesso solo di “un paio, forse 3 orologi”.

Gli orologi della collezione di Totti e Blasi spariti

All’interno della memoria presentata all’udienza di costituzione delle parti il 12 luglio, Blasi (assente in aula. La conduttrice si torva in vacanza in Brasile insieme al compagno Bastian Muller) ha fatto sapere di non sapere nulla degli orologi appartenuti alla collezione. La conduttrice sostiene di averne in custodia 2, al massimo 3, e di non essere a conoscenza della sorte degli altri oggetti. Tra i quali figura un prezioso Daytona Rainbow del valore di circa 1 milione di euro. Anche quello, almeno al momento, non ritrovato dalle parti.

Ilary Blasi denuncia la sparizione di borse e gioielli

Nel corso dell’udienza, Ilary Blasi avrebbe inoltre allungato la lista dei beni smarriti. Si tratterebbe di borse e gioielli della cui sparizione si sarebbe accorta di recente e dei quali chiede la restituzione all’ex marito. Totti, Cher aveva già ammesso in un’intervista di avere sottratto alla moglie parte della sua collezione di borse e scarpe, mesi fa aveva fatto ritrovare gli oggetti smarriti all’interno della villa della coppia all’Eur.