Sophia Grace di Sam e Cat, oggi ha 19 anni: l’attrice è incinta di cinque mesi Vi ricordate di Sam e Cat? Erano diventate famose per un video virale su YouTube, oggi una delle due è incinta di cinque mesi.

Vi ricordate di Sam e Cat? Da piccola erano diventate famose grazie a una serie di video virali dove per lo più rappavano come i personaggi del mondo dello showbiz, su tutti Nicki Minaj, che al tempo era estremamente popolare. A The Ellen DeGeneres Show erano diventate estremamente popolari. Sophia Grace, la bambina bruna del duo, oggi ha 19 anni, un canale Youtube molto seguito e un canale Instagram da quasi 2 milioni di follower a cui ha annunciato di aspettare un bebè.

L'annuncio

Sophia Grace Brownlee, ora ha 19 anni, ed ha annunciato tramite il suo account Youtube di essere attualmente incinta del suo primo figlio: “Sono qui per dire a tutti che sono incinta. Oggi ho 21 settimane e il motivo per cui se sono stata via per così tanto tempo è solo perché volevo assicurarmi che tutto andasse bene", ha detto nel suo video di YouTube. "Sono davvero felice, è qualcosa che non mi aspettavo e ora non vedo l'ora di capire cosa accadrà e non vedo l'ora di condividere questo con voi". Sophia Grace aveva confermato al magazine americano E! News che attualmente ha una relazione, con la quale ha da oltre due anni.

Ho aspettato così tanto a dirvelo perché voglio sempre assicurarmi che tutto sia completamente a posto e che tutto sia al sicuro. Sono rimasta molto scioccata quando l’ho scoperto per la prima volta, e sono sicura che anche voi rimarrete sotto choc quando lo saprete. Sono a posto ora e sono super felice. Non vedo l’ora di condividere il viaggio con voi ragazzi.

Chi è Sophia Grace

Sophia Grace è nata il 18 aprile 2003 nell'Essex, in Inghilterra, e ha guadagnato popolarità negli Stati Uniti dopo aver partecipato all'Ellen DeGeneres Show nell'ottobre 2011, dopo aver eseguito una cover di "Super Bass", il brano di Nicki Minaj. Alla fine, insieme a sua cugina Rosie, ha avuto un segmento chiamato "Tea Time with Sophia Grace and Rosie", dove ha intervistato artisti come Miley Cyrus, Justin Bieber, Taylor Swift e Reese Witherspoon.