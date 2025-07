Sonia Bruganelli e Angelo Madonia inseparabili: “Il rapporto si sta trasformando in qualcosa di importante”

La storia tra Sonia Bruganelli e Angelo Madonia prosegue e a quanto pare a gonfie vele. I due, infatti, sebbene non si siano mai nascosti sembra che oggi si godano pienamente i frutti di una conoscenza che è riuscita a restare salda in mesi in cui hanno dovuto affrontare anche una certa pressione mediatica, soprattutto dopo la partecipazione a Ballando con le stelle. Ora si godono l'estate e i weekend all'insegna del relax e della spensieratezza dove, lontano da occhi indiscreti, si mostrano più innamorati che mai.

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia innamorati a Formentera

È così, infatti, che appaiono i due nelle foto pubblicate dal settimanale Chi. In vacanza, a Formentera, Sonia Bruganelli e Angelo Madonia si divertono insieme, ridendo di gusto, tra un selfie e l'altro, godendosi le ultime ore di sole del tramonto e lasciandosi trasportare dalla passione tra baci e carezze. Lui la bacia, la prende in braccio, sorride e si lascia trasportare dalla sensazione di potersi allontanare un po' dalla routine per viversi momenti di dolcezza e grande complicità. Sulle pagine del settimanale, infatti, si legge che tra loro la storia pare stia prendendo una piega ancor più seria di quanto già non fosse:

Oggi sembra pronta a scrivere un capitolo nuovo, senza dimenticare chi è stata. Angelo Madonia accanto a lei non le ruba la scena, è un uomo che la accompagna. Un uomo dal passo sicuro, con una storia tutta sua. Insieme sembrano capirsi, scegliersi senza rumore, con quella leggerezza che appartiene solo alle cose che fanno bene.

Il riavvicinamento tra Bruganelli e Bonolis

In queste settimane, d'altra parte, si era fatta avanti l'ipotesi di un riavvicinamento tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Dopo la separazione i due hanno sempre mantenuto un certo equilibrio, intersecando le loro vite, principalmente per i figli, ma rinnovando sempre l'affetto che li ha legati e li lega ancora. I rumors su un ritorno di fiamma tra i due ex coniugi, però, si era fatto insistente, tanto che Madonia sembrava non aver digerito queste dicerie: "Si sussurra che il ballerino non faccia i salti di gioia per questo legame così esclusivo", era riportato nella rubrica di Dandolo su Oggi.