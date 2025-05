video suggerito

Simona Izzo e il rapporto con la gelosia: “Controllo il telefono di mio marito Ricky Tognazzi tutti i giorni” Ospite de La Volta Buona, nella puntata in onda il 6 maggio, Simona Izzo ha parlato con Caterina Balivo del rapporto con il marito Ricky Tognazzi e in particolare della gelosia: “Se gli controllo il telefono? Certo, tutti i giorni. Gli uomini vanno tenuti sotto controllo”. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

67 CONDIVISIONI condividi chiudi

Simona Izzo è stata ospite di Caterina Balivo nel salotto de La Volta Buona. Con lei anche la nipote Myriam Catania, figlia di sua sorella Rossella Izzo. L'attrice ha parlato del rapporto con il marito Ricky Tognazzi e, in particolare, della gelosia, ammettendo di fare un gesto piuttosto insolito per ‘controllarlo'.

Simona Izzo e il rapporto con la gelosia

Parlando dell'amore, Simona Izzo ha ammesso di essere una persona piuttosto gelosa, tanto che ha rivelato: "Se gli controllo il telefono? Certo, tutti i giorni. Dai, ora di meno". E sulla motivazione che la spinge a farlo: "Gli uomini vanno tenuti sotto controllo, sono come i termosifoni. Diciamo che sono curiosa". Nonostante questo, ha ammesso di provare un profondo amore nei suoi confronti: "È l'uomo più figo del mondo, poi ha quella parte un po’ femminile, la sensibilità, che è straordinaria”.

L'amore per il marito Ricky Tognazzi

L'attrice ha un profondo legame con il marito Ricky Tognazzi, che le è stato accanto in alcuni dei periodi più bui della sua vita, come quando le è stata diagnosticata una depressione bipolare che non ha mai voluto curare. "Ho passato metà della mia vita a letto per una depressione bipolare che non ho mai voluto curare. Mi ha salvato mio marito, che quando stavo male mi lasciava dormire e mi accarezzava dolcemente aspettando che il malessere passasse", aveva raccontato ospite di Storie di Donne al bivio. Ad oggi il loro rapporto si è rafforzato, anche nell'intimità: "Ci amiamo più del primo giorno. La notte ci capita di fare l'amore e poi stare abbracciati a mangiare un panino". Spesso, come molte coppie di lunga durata, si trovano a litigare, come aveva raccontato al settimanale Oggi: "La lite peggiore? Abbiamo rischiato di lasciarci quando non eravamo ancora una coppia: ho preteso che lui parlasse con la sua compagna, con la quale oggi ho un rapporto meraviglioso".