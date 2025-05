video suggerito

Ricky Tognazzi sui finanziamenti al cinema: "Nascono proprio per agevolare i film che incassano di meno" Ricky Tognazzi interviene nella polemica Giuli-Germano: "Non c'è nessuno scontro, solo tanta ignoranza e qualunquismo. I finanziamenti servono proprio per tutelare chi incassa meno".

Mentre si continua a discutere dei finanziamenti al cinema, dopo la sparata di Michele Morrone ridimensionata nel giro di 24 ore, c'è una voce fuori dal coro che cerca di stabilizzare la narrazione. Parliamo di Ricky Tognazzi che, un po' come ha fatto anche Pierfrancesco Favino, cerca di tenere alta l'attenzione su una questione molto semplice: "I finanziamenti nascono proprio per agevolare quei film che fanno fatica al botteghino". E sullo scontro tra il ministro della Cultura Alessandro Giuli e l'attore Elio Germano dice: "Non c'è nessuno scontro, solo tanta ignoranza e qualunquismo", in riferimento al battage e alla chiacchiere che sta producendo la questione.

Le parole di Ricky Tognazzi

Nell'intervista a Daniele Priori per Libero, l'attore spiega il suo punto di vista: "Io non credo sia uno scontro col Governo ma più con l'ignoranza e il qualunquismo. Credo e spero che questo come i prossimi governi continueranno a sostenere il cinema che è materia identitaria per l'Italia". E ancora: "È giusto che le leggi vengano migliorate e si badi a correggere gli abusi ma non bisogna dimenticare che i finanziamenti nascono proprio per agevolare i film di interesse culturale, quelli che più difficilmente fanno i soldi al botteghino…".

Il dolore per il cinema Tognazzi chiuso

Ma è quando parla del cinema dedicato a suo padre che Ricky Tognazzi mostra tutta la sua amarezza per le trasformazioni del settore: "Più in generale a me dispiace che a Cremona, in pieno centro città, ci sia il cinema Tognazzi chiuso da parecchi anni, del quale è rimasta solo l'insegna tristissima. Mi dispiace quando il teatro di Velletri, intitolato a mio padre, fa fatica ad andare avanti. Io, Maria Sole, Gianmarco e Thomas, da figli, facciamo di tutto per ricordare al meglio il ricordo di nostro padre". Il riferimento, ovviamente, è alla polemica di Alessandro Gassmann contro il comune di Gallarate che ha utilizzato il teatro intitolato a suo padre per fini politici: "È normale che da figli si faccia tutto il possibile per tutelare la memoria dei padri".