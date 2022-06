Silvio Berlusconi incontra i Ferragnez al ristorante: “Più famoso di voi ci sono solo io” Un video immortala Chiara Ferragni e Fedez a cena in un ristorante di Milano e l’incontro casuale con Silvio Berlusconi. Si avvicinano alla tavolata e l’ex premier, seduto al fianco di Marta Fascina, non risparmia battute e complimenti.

A cura di Giulia Turco

Fedez e Chiara Ferragni a cena in un ristorante di Milano hanno incontrato casualmente Silvio Berlusconi e non si sono lasciati scappare l’occasione di fare all’ex premier un veloce saluto. Il leader di Forza Italia è ormai ufficialmente fan della coppia social, tanto che non si è risparmiato complimenti e battute, quando i due si sono avvicinati al tavolo, al quale Berlusconi era seduto insieme a Marta Fascina.

Saluti e scambi di battute tra Berlusconi e i Ferragnez

Il momento è stato immortalato da un video registrato da un cliente del ristorante Sophia Loren Restaurant di Milano e pubblicato sui social da 361magazine. Nel video si vedono i Ferragnez avvicinarsi alla tavolata dell’ex premier per porgergli i loro saluti. “Più famoso di voi ci sono solo io”, scherza Berlusconi, come si sente chiaramente nel video. Poi continua: “È incredibile quello che avete fatto. Grandi, grandi, grandi! Siete dappertutto, ma veramente siamo ammaliati da quello che fate. È una cosa che è quasi incredibile come siate riusciti ad intervenire sulla Repubblica Italiana nella maniera in cui avete fatto. Quindi tanti auguri e continuate così”. Chiara Ferragni gli stringe la mano e dopo una serie di ringraziamenti, la coppia si allontana.

I Ferragnez avevano già ricevuto una videochiamata da Berlusconi

Non è la prima volta che la coppia riceve i complimenti dell’ex premier. Berlusconi si era premurato di videochiamare Chiara Ferragni e Fedez a dicembre del 2020, in occasione della consegna dell’Ambrogino d’Oro consegnato loro dal sindaco di Milano Giuseppe Sala, per il loro impegno di raccolta fondi durante la pandemia. "Mi sono complimentato con Chiara Ferragni e Fedez per l’Ambrogino d’oro, massimo riconoscimento che viene tributato a chi illustra Milano. È motivo di orgoglio sapere che sia andato a due ragazzi di successo che si sono impegnati con generosità durante l’emergenza Covid", aveva fatto sapere Berlusconi.