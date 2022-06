Shiloh Jolie Pitt a 16 anni sembra una ballerina professionista, il video della sua esibizione Sembra una ballerina professionista la 16enne Shiloh, figlia di Angelina Jolie e Brad Pitt, nel video condiviso dal suo insegnante di danza.

A cura di Stefania Rocco

Il talento è di famiglia a Hollywood. Come nel caso di Shiloh Jolie Pitt, figlia di Angelina Jolie e Brad Pitt, il cui talento nella danza è ampiamente sbocciato. È quanto si apprende grazie al video condiviso su YouTube da Hamilton Evans, coreografo e insegnante di danza che si sta occupando della formazione artistica della figlia d’arte. Shiloh ha 16 anni ma sembra già una ballerina professionista. Nel filmato pubblicato su YouTube, la figlia degli ex Brangelina si è esibita sulle note di Vegas di Doja Cat, brano inserito nella colonna sonora del film Elvis.

La performance di Shiloh Nouvel Jolie Pitt

Shiloh ha imparato fin da piccola a guardare in camera senza mai tentennare. Un’abilità acquisita da entrambi i suoi genitori e che nel video postato dal suo coreografo risulta parecchio utile. La 16enne si esibisce in una coreografia hip hop con lo sguardo fisso davanti a sé, completamente concentrata sui movimenti tanto da non sbagliare un passo.

“Shiloh studia danza da pochi anni ma è molto dotata”

Una fonte anonima ha raccontato a Us Weekly che la passione di Shiloh per la danza sarebbe nata da qualche anno: “Adora ballare e benché finora abbia studiato danza solo per pochi anni, possiamo dire che è davvero molto dotata. I suoi insegnanti non le mettono limiti, ritengono che se volesse farne la sua professione avrebbe tutte le carte in regola. Al corso di danza si è fatta tanti buoni amici, con cui si esercita anche quando non sono a lezione. Condividono le playlist via chat e si aiutano molto”. Entrambi i suoi genitori sarebbero fieri della competenza dimostrata da Shiloh nella danza, tanto da sostenerla laddove volesse fare del ballo il suo lavoro. Un sostegno mai mancato da parte di Brad e Angelina: “I genitori sono molto fieri di Shiloh e sarebbero contenti se decidesse di diventare una ballerina professionista, ma le lasciano massima libertà di scelta”.