Separazione tra Ricky Martin e Jwan Yosef, il cantante lo avrebbe tradito con l’attore Max Barz Emergono i primi dettagli sulla separazione tra Ricky Martin e il marito Jwan Yosef: pare che i due avessero problemi da circa due anni e che la loro fosse una “relazione aperta”. Secondo altre fonti, il cantante avrebbe tradito il compagno con Marz Barz, attore di film per adulti.

A cura di Elisabetta Murina

Ricky Martin e il marito Jwan Yosef hanno annunciato la separazione dopo 6 anni di matrimonio. A distanza di qualche giorno dalla notizia, cominciano a emergere dettagli circa le cause che hanno portato la coppia a decidere di prendere strade separate. Stando a quanto ha riportato una fonte al Daily Mail, pare che i due fossero in crisi da due anni e che la loro fosse una "relazione aperta". Non solo: il cantante avrebbe tradito il marito con un altro uomo, l'attore di film per adulti Max Barz.

Ricky Martin e il marito avevano una relazione aperta

Stando a quanto si apprende, Martin e il marito avrebbero avuto problemi nel loro matrimonio da ormai due anni, tanto che le persone a loro care ne erano perfettamente a conoscenza. "Sono stati molto aperti nel raccontare agli amici i loro problemi e li sapevano tutti. Perché la coppia ha sempre avuto un rapporto diretto e onesto con le amicizie", ha raccontato una fonte al Daily Mail. Pare anche che il loro rapporto fosse una "relazione aperta", formula che però avrebbe funzionato solo fino un certo punto. Poi la decisione di separarsi, pur mantenendo un legame civile e e amichevole per il bene dei figli. Il cantante e il pittore sono genitori di Lucia, 4 anni, e di Renn, 3 anni. Prima di incontrare Yosef, Martin era già padre dei gemelli Matteo e Valentino, oggi 14enni.

Il rumor sulla nuova fiamma di Ricky Martin, con cui avrebbe tradito il marito

Secondo altre fonti, diffuse anche in Brasile, la fine del matrimonio coinciderebbe con il tradimento da parte di Ricky Martin con l'attore Max Barz. Il cantate sarebbe pazzo di lui, tanto che tra i due potrebbe esserci un rapporto sentimentale. "Alcuni gossip dicono che questo potrebbe non essere l'unico tradimento del cantante", ha raccontato in esclusiva la conduttrice del programma Chisme No Like.