La serie tv sugli 883, riprese iniziate con gli attori che saranno Max Pezzali e Mauro Repetto Sono iniziate le riprese della serie sulla storia degli 883, il duo cult degli Anni Novanta formato da Max Pezzali e Mauro Repetto. Ad interpretarli saranno, rispettivamente, il giovanissimo Elia Nuzzolo e Oscar Matteo Giuggioli. Location scelta per il set, come nella realtà, è Pavia.

A cura di Ilaria Costabile

Si chiamerà "Hanno ucciso l'uomo ragno", la serie targata Sky in co produzione con Groenlandia Srl, che racconta la storia degli 883, il duo che ha segnato la storia della musica pop degli Anni Novanta in Italia, segnando un'intera generazione. In questi giorni si stanno girando a Pavia le prime puntate della serie, la città è proprio quella che ha fatto da sfondo alle vicende dei due amici, prima ancora che colleghi, Max Pezzali e Mauro Repetto.

I protagonisti della serie sugli 883

A dare il volto ai due protagonisti sono i giovanissimi Elia Nuzzolo, che vestirà i panni di Max Pezzali e Oscar Matteo Giuggioli che, invece, sarà Repetto. Gli attori sono davvero somiglianti ai due cantati che hanno iniziato a suonare quando erano poco più di due ragazzi, appassionati di musica, di supereroi e tanto altro, che si sono uniti per dar vita ad un progetto che ha poi accompagnato un'intera generazione, prima di dividersi definitivamente con Max Pezzali che ha continuato la sua carriera da solista. A dirigere la serie è Sydney Sibilia, uno dei giovani registi più promettenti del panorama cinematografico italiano, già dietro la macchina da presa con "Mixed by Erry" che tratteggerà la storia degli 883 in sei puntate arriveranno su Sky non prima del 2024.

Il set a Pavia

Le riprese sono iniziate a Pavia, dove il regista ha già individuato le location adatte per ambientare alcune scene, in cui il richiamo agli Anni Novanta è più che lampante, come il Bar Lux sotto i portici della città, dove sono conservati gli arredi ancora fermi a trent'anni fa, perfettamente in linea con l'intero set. Poi, saranno ricreati alcuni luoghi poi diventati cult nella storia degli 883 come la sala giochi Jolly Blue, oppure il negozio di fiori Pezzali dei genitori di Max, che è stato realizzato fedelmente con le insegne del tempo in Porta Calcinara.