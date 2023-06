Partite le riprese di Sara, la nuova serie tv tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni: il cast Teresa Saponangelo, Claudia Gerini e Carmine Recano sono i protagonisti della nuova serie tv Netflix tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni. Le riprese si stanno svolgendo tra Roma e Napoli. Regia di Carmine Elia (Mare Fuori e La porta rossa).

Sono partite le riprese di Sara, nuova serie tv crime ispirata al ciclo di romanzi che Maurizio de Giovanni ha avviato nel 2018. La produzione è affidata a Palomar, sarà distribuita da Netflix e il cast è di quelli super: Teresa Saponangelo, David di Donatello per È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino, è la protagonista Sara, ex agente segreto in pensione. Completano il cast di protagonisti: Claudia Gerini, nel ruolo di Teresa Pandolfi, una sua vecchia collega che le chiede di indagare su un omicidio del passato; Carmine Recano, il comandante più amato d'Italia dopo Mare Fuori, vestirà i panni di Massimiliano Tamburi, che con Sara avrà una storia d'amore. Le riprese si stanno svolgendo tra Roma e Napoli. Regia di Carmine Elia, di cui ricordiamo La porta rossa e proprio alcuni episodi di Mare Fuori.

Sara: trama della serie tv Netflix

Sara è una serie tv che racconta in 6 episodi la vita di Sara Morozzi, ex agente gente dei servizi segreti interni che per un motivo ha deciso di ritirarsi a vita privata. Quando la collega di un tempo, Teresa Pandolfi, le chiede di far luce sulla morte prematura di suo figlio, Sara si ritrova di nuovo invischiata nella sua vecchia vita. Lei, a dispetto di quello che crede, è ancora la migliore ‘donna invisibile' che c'è sul campo. Nelle nuove indagini, alla ricerca di giustizia, si troverà di fronte nuovi personaggi che non tutti le saranno amichevoli.

Il cast al completo

Teresa Saponangelo, Claudia Gerini e Carmine Recano sono i protagonisti della serie tv, ma anche il resto del cast è composto da nomi di prim'ordine: Flavio Furno è Davide Pardo, uno sbirro della nuova generazione che affiancherà Sara nelle nuove indagini; Chiara Celotto è Viola Visco, una fotografa che è anche stata la compagna di suo figlio morto, Massimo Popolizio nel ruolo di Corrado Lembo, Francesco Acquaroli nel ruolo di Andrea Catapano e Antonio Gerardi nel ruolo di Tarallo. La serie è stata scritta da Donatella Diamanti, Mario Cristiani e Giovanni Galassi. Questa è la quarta serie che viene trasposta dai romanzi di Maurizio de Giovanni dopo "I bastardi di Pizzofalcone", "Il commissario Ricciardi" e "Mina Settembre". I romanzi della saga di Sara Morozzi, dal 2018 a oggi, sono in tutto sei.