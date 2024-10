video suggerito

Gli attacchi degli haters a Heather Parisi: “Sembra tu abbia solo due figli, gli altri?”, la replica della showgirl Heather Parisi è stata più volte attaccata dagli hater che contestano la disparità di rapporto tra i gemelli e le altre due figlie, tra cui Jacqueline Luna Di Giacomo, attualmente incinta. La ballerina, stavolta, ha risposto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Da quando Jacqueline Luna Di Giacomo ha annunciato di essere incinta, non sono mancati commenti da parte dei fan nei confronti di Heather Parisi che, infatti, da quando la figlia ha rivelato della sua dolce attesa, non ha mai fatto nessuna dichiarazione in merito. Qualche giorno fa, la ex ballerina ha pubblicato alcuni scatti in compagnia del marito e dei suoi figli e anche in questo caso, svariati sono stati i commenti lasciati sotto al post, in cui si faceva notare alla showgirl che, oltre ai gemelli, è madre di altre due figlie, con cui i rapporti non si sono più riallacciati.

I commenti degli hater a Heather Parisi

In un'intervista rilasciata a Verissimo, Heather Parisi ha parlato della gravidanza di Jacqueline dicendo: "Sono felicissima. Già spero che il mio nipotino mi chiami ‘nana Crilù’. Chi scrive il contrario è in malafede e vuole creare odio". Le affermazioni di cui parla toccherebbero chi, in realtà, ha sempre sottolineato la disparità di trattamento dimostrata da Parisi nei confronti di Rebecca Manenti e Jacqueline Luna Di Giacomo che hanno deciso di vivere con i rispettivi padri. La ballerina ha pubblicato di recente una carrellata di foto in cui compaiono i suoi gemelli, ormai 14enni e non sono mancati commenti mirati. Qualcuno scrive: "Sembra come se avesse solo due figlie e gli altri?" e ancora "Hai dimenticato che stai per diventare nonna? Perché non una foto con Jacqueline?". È la diretta interessata a rispondere scrivendo "Allucinante" in risposta a chi cercava di difenderla scrivendo che le persone sono ossessionate e poi ha aggiunto in un successivo commento: "Umberto Maria ed io abbiamo 6 figli, 1 maschio e 5 femmine".

Jacqueline pubblica foto con il padre

Nel frattempo, Jacqueline porta avanti la sua gravidanza e ad oggi condivide principalmente gli scambi che ha con suo padre Giovanni Di Giacomo. Con la madre, infatti, i rapporti non si sono mai ricuciti, sebbene Parisi abbia detto a Silvia Toffanin di essere entusiasta per l'arrivo del bebè. Al momento, però, pare non ci sia stato nessun riavvicinamento.