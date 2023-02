Selvaggia Roma: “Il cuore di mia figlia ha smesso di battere, io l’ho visto durante una ecografia” Selvaggia Roma (il cui vero nome è Sabrina Haddaji) ha raccontato al settimanale Chi il profondo dolore di aver perso la sua bambina al quinto mese di gravidanza: “Ha contratto un virus che non lasciava scampo, sapevo che non l’avrei potuta riabbracciare viva”.

A cura di Elisabetta Murina

Selvaggia Roma ha raccontato per la prima volta il dolore di aver perso la sua bambina. É successo lo scorso 25 settembre, quando con una storia Instagram ha comunicato la triste notizia: "Il cuore della bambina non batteva più". Oggi, a distanza di più di sei mesi, ha parlato al settimanale Chi del "dolore disumano che porto nel cuore", del suo sogno di diventare mamma e dell'amore per il compagno, che presto diventerà suo marito.

Il dolore di Selvaggia Roma

Per Sabrina Haddaji– vero nome di Selvaggia Roma- parlare di quello che ha vissuto negli ultimi mesi non è facile: ha perso la sua bambina al quinto mese di gravidanza a causa di un virus. Un dolore che l'ex gieffina fatica a spiegare:

É un dolore disumano che porto nel cuore. Si sarebbe chiamata Mia. Purtroppo al quinto mese di gravidanza ho contratto un virus di quelli che non lasciano scampo in situazioni simili. Di lì a pochissimo il cuore di mia figlia ha smesso di battere e l'ho visto proprio durante un'ecografia.

Poi l'operazione e lo strazio di stingere tra le braccia un piccolo corpo il cui cuore non batteva ormai più:

Mi hanno operato subito, ventitre ore di travaglio con la consapevolezza che non l'avrei potuto abbracciare viva. Ho dovuto partorire un corpicino che non c'era più. Il più grane dolore mai provato.

"Oggi non ce la faccio a diventare mamma"

Dopo la perdita della sua bambina, Selvaggia Roma ha deciso di mettere da parte, almeno per il momento, il sogno di diventare mamma. "Con calma farò riaffiorare il desiderio di diventare mamma, ma oggi non ce la faccio. Io amo i bambini, ma mia figlia non è qui con me", ha infatti raccontato a proposito della maternità. Al suo fianco, in questo percorso e nella vita di tutti i giorni, c'è il fidanzato Luca Teti, con cui convive da circa un anno e che vorrebbe diventasse presto suo marito. Riguardo al matrimonio ha detto: "La proposta non è arrivata ancora da parte sua. Io invece glielo ho chiesto e mi ha detto di sì. Aspettiamo".