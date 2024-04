“Sei grassa”, la fidanzata di Declan Rice dopo aver cancellato le foto dai social si è barricata in casa

video suggerito

"Declan Rice potrebbe avere di meglio". Questo è uno dei tanti commenti arrivati all'indirizzo della fidanzata del calciatore inglese, Lauren Fryer, che dopo i numerosi insulti è stata costretta a cancellare tutte le foto dai social network. Una delle tante pericolose derive degli odiatori da tastiera che, commentando le vite dei personaggi pubblici, entrano a gamba tesa con tutto il rancore, il livore e l'invidia possibile. Il risultato è quanto successo alla giovane Lauren che ha cancellato tutto e, come riporta questa mattina il Daily Mail, è rimasta "barricata" nella sua villa nel Surrey, troppo angosciata per affrontare il mondo. Quanto a Declan Rice, chi gli sta accanto lo definisce "profondamente addolorato" da tutto quanto sta accadendo.

Insieme da una vita

Il centrocampista dell'Arsenal e della Nazionale Inglese ha conosciuto Lauren Fryer durante gli anni scolastici alla Robert Clack School di Londra nel 2016. Da quel momento, Lauren è stata accanto a Declan, supportandolo nella sua carriera iniziata con il West Ham. L'ascesa all'Arsenal, compagine nella quale è diventato un calciatore simbolo oltre che uno dei più costosi della storia dei Gunners (pensate che il suo valore d'acquisto è stato di 116 milioni di euro). La vita insieme ha donato loro un figlio, Jude, che oggi ha un anno. Fanno vita riservata, partecipano solo ad eventi selezionati, ma l'incremento della popolarità ha finito per portare anche ‘danni collaterali' come il flusso negativo degli odiatori da tastiera. Un'amica di Lauren ha detto:

In un mondo dove molte di queste mogli di calciatori cercano disperatamente fama e fortuna, o quando la prossima borsa Gucci sarà in vendita, Lauren è una boccata d'aria fresca. Lei è l'antidoto alla WAG stereotipata e sta ricevendo tutti questi abusi. È disgustoso.

L'episodio: lei ha cancellato tutte le foto da Instagram

Nonostante le attenzioni altissime, il riserbo assoluto riguardo la vita privata, i social hanno finito con esporre la coppia agli attacchi degli "odiatori da tastiera". Uno di questi episodi si è verificato lo scorso dicembre quando un utente ha insultato pesantemente Lauren su X, il social di Elon Musk precedentemente noto come Twitter, suggerendo che il suo aspetto non fosse adeguato per una figura al fianco di un calciatore di fama mondiale. Come raccontato anche dal tabloid The Sun, insulti e commenti denigratori e volgari sono diventati ancora più frequenti e via via sempre più insopportabili. Così, la decisione drastica: Lauren ha deciso di cancellare tutte le immagini dai suoi social network. Una reazione a questa pressione infamante.