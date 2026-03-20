Rocio Morales e Andrea Iannone già in crisi dopo pochi mesi: “Il sentimento si sta assopendo”

Dopo alcuni mesi di frequentazione, il rapporto tra Andrea Iannone e Rocio Morales sarebbe già in crisi. Solo lo scorso febbraio erano state diffuse le prime foto ufficiali, mentre ora i gossip parlano di “sentimento che si sta assopendo”.

La storia d'amore tra Rocio Morales e Andrea Iannone starebbero vivendo un momento di crisi. Se circa un mese fa si parlava di un rapporto "a gonfie vele" ed erano state diffuse le prime foto ufficiali della coppia, ora a legarli non ci sarebbe più lo stesso sentimento. A farlo sapere è il settimanale Oggi.

Secondo le recenti indiscrezioni, tra l'attrice (ex moglie di Raoul Bova) e il pilota di moto GP, in passato fidanzato con Elodie, qualcosa non starebbe più funzionando come un tempo. "Il loro sentimento si sta assopendo, anche se ostentano complicità agli amici e ai paparazzi", fa sapere il settimanale. Nessuna spiegazione sul cosa stia realmente accadendo, ma pare che ‘l'immagine di coppia' sia mantenuta solamente davanti agli obbiettivi dei fotografi e non in privato. Una notizia che arriva all'improvviso, dal momento che solo un mese fa si parlava della loro storia d'amore come di un rapporto che stava procedendo "a gonfie vele".

La loro conoscenza è iniziata da appena qualche mese: solo a inizio febbraio erano usciti allo scoperto quando il settimanale Diva e Donna aveva pubblicato le prime foto di coppia scattate a Lugano, nei pressi della villa che lo sportivo ha acquistato in Svizzera qualche anno fa, all’epoca in cui era ancora legato a Belén Rodriguez. Per Morales, il rapporto con Iannone rappresentata la fine definitiva del matrimonio con Bova, finito al centro dell'attenzione mediatica per il presunto tradimento di lui con Martina Ceretti. Tuttavia, l'attrice aveva messo "il freno a mano" per rispetto delle figlie, preferendo parlare di conoscenza con Iannone e non di storia d'amore proprio per non correre troppo.