Roberto Valbuzzi di Cortesie per gli ospiti è diventato papà per la seconda volta Roberto Valbuzzi è diventato papà per la seconda volta. È nato Elan Gabriele, come annunciato dallo chef su Instagram con una foto che lo ritrae insieme al nuovo arrivato e alla moglie Eleonora.

A cura di Ilaria Costabile

Roberto Valbuzzi, lo chef di Cortesie per gli ospiti, è diventato papà per la seconda volta. Lo ha annunciato con una foto pubblicata su Instagram, in cui mostra il piccolo appena nato tra le braccia delle mamma. Una sfilza di messaggi compaiono sotto al post, per fare gli auguri alla coppia, tra cui anche quelli dall'account Real Time e quelli di Luca Calvani, suo compagno di set nel noto format di Discovery.

L'annuncio su Instagram

"Ciao bello. Benevenuto Elan, Gabriele Valbuzzi" così recita il messaggio che è stato scritto dal noto chef su Instagram, in cui mostra tutta la sua felicità nell'accogliere il nuovo membro della famiglia, insieme alla moglie Eleonora che sorridente lo tiene tra le braccia. Tra coloro che hanno fatto gli auguri al noto chef, c'è anche il suo ex collega Diego Thomas, che in Cortesie degli ospiti aveva il ruolo che adesso è di Luca Calvani, ovvero l'esperto di architettura e arredi, che ha il compito di giudicare le case in cui si svolgono le varie puntate dello show. Non resta che aspettare qualche giorno dopo il parto per poi tornare a casa e iniziare questa nuova avventura da genitori.

La vita lontano dalla città

L'annuncio della gravidanza era arrivato lo scorso novembre, sempre su Instagram, dove Roberto Valbuzzi aveva pubblicato uno scatto che lo ritraeva con la moglie e la loro piccola Alisea intenta ad accarezzare la pancia della mamma. La piccola è nata a gennaio 2020, quindi poco prima che l'Italia fosse chiusa per il lockdown a seguito dell'emergenza sanitaria. La coppia vive lontano dalla città, in una casa di campagna che lo chef in più occasioni ha mostrato in video o foto, magari dando anche qualche consiglio culinario, e gestiscono insieme il ristorante Crotto Valtellina a Varese, e nel team c'è anche Leonardo, un altro membro della famiglia Valbuzzi.