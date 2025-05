“Roberta Morise e Enrico Bertolini genitori bis, in arrivo il secondo figlio”, l’indiscrezione sulla gravidanza

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Roberta Morise e Enrico Bartolini presto genitori bis. Secondo il settimanale Chi, che ha lanciato l'indiscrezione, la conduttrice è incinta per la seconda volta e tra qualche mese nascerà il secondo figlio con il marito, chef di professione. I due sono una coppia dal 2023 e nell'agosto dello scorso anno sono convolati ufficialmente a nozze. Nel maggio 2024 hanno annunciato l'arrivo del piccolo Gianmaria.

"Enrico Bartolini e Roberta Morise genitori bis"

Secondo Giuseppe Candela, nella rubrica C'è Chi dice del settimanale Chi, Enrico Bartolini e Roberta Morise diventeranno presto genitori per la seconda volta. Nel maggio dello scorso anno, i due avevano resa pubblica la notizia dell'arrivo del loro primo figlio Gianmaria. Secondo le indiscrezioni, "tra pochi mesi il piccolo avrà un fratellino". Potrebbe quindi essere un maschietto anche il secondogenito della coppia che, contrariamente ai rumors che circolano sul loro conto, è tutt'altro che in crisi o in procinto di rompere, anzi, i progetti sembrano guardare verso il futuro.

L'amore tra Roberta Morise e Enrico Bartolini

Tra Roberta Morise ed Enrico Bartolini è stato un colpo di fulmine. "Mi sono innamorato, non pensavo potesse succedere. L'amore è una magia", aveva confessato lo chef in un'intervista al Corriere della Sera. Il primo messaggio grazie a una storia su Instagram, mentre la prima uscita a cena al ristorante. Anche per la showgirl, ex storica di Carlo Conti, è stato amore a prima vista, come ha raccontato ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona: "L'ho guardato e ho detto è lui e non pensavo potesse essere possibile, perché è bontà fatta persona, è l'uomo che ho sempre aspettato, giuro, non pensavo potesse esistere la perfezione. È accogliente, è dolce, è premuroso". I due sono una coppia dal 2023 e l'anno successivo sono convolati ufficialmente a nozze con una romantica cerimonia durata più giorni in un resort di lusso in Maremma. Nel maggio 2024 sono diventati Gianmaria, per Morise il primo figlio, mentre lo chef era già padre di due bambini.