“Roberta Morise e Bartolini si sono lasciati”, l’indiscrezione a pochi mesi dalla nascita del secondo figlio

Roberta Morise ed Enrico Bartolini si sarebbero lasciati a soli quattro mesi dalla nascita del loro secondo figlio. Matrimonio al capolinea e legali già al lavoro? Tutte le indiscrezioni sulla rottura tra la showgirl e lo chef stellato.

Un fulmine a ciel sereno scuote il mondo dello spettacolo e della cucina. Roberta Morise ed Enrico Bartolini si sarebbero lasciati. L’indiscrezione, che sta facendo il giro del web, arriva in modo del tutto inaspettato, considerando che la coppia ha accolto in famiglia il secondo figlio, Geremia, solo lo scorso 3 novembre. Quello che sembrava un amore da favola, nato sotto il segno di un colpo di fulmine, parrebbe essere arrivato a un punto di non ritorno.

L'indiscrezione: l'addio a pochi mesi dalle nozze

Secondo quanto trapelato nelle ultime ore, la crisi tra la showgirl calabrese e lo chef più stellato d'Italia sarebbe tutt’altro che passeggera. I due, che si erano giurati amore eterno nell'agosto del 2024 con una cerimonia in Toscana celebrata dall'amico Alberto Matano, starebbero affrontando una rottura drastica. Stando alle voci circolanti, la frattura sarebbe talmente profonda da aver già spinto la coppia a non condividere più lo stesso tetto. Il settimanale Chi, nella rubrica "C'è Chi dice" firmata da Giuseppe Candela, lancia l'allarme definitivo: la separazione sarebbe già in una fase avanzata, tanto da vedere il coinvolgimento diretto dei legali per gestire la fine dell'unione e la tutela dei figli.

Dal colpo di fulmine agli avvocati

La storia tra Roberta Morise (nota al grande pubblico anche per la lunga relazione passata con Carlo Conti) ed Enrico Bartolini era iniziata nel 2023 proprio in uno dei ristoranti dello chef a Castiglione della Pescaia. Un amore nato dopo un colpo di fulmine: la scoperta della prima gravidanza era arrivata dopo appena un mese di frequentazione, seguita dalla nascita del primo figlio Gianmaria e, poco dopo, dal matrimonio. Per Bartolini, che ha alle spalle un precedente matrimonio e altri tre figli, si tratterebbe della fine di un capitolo importante dopo un periodo di grande esposizione mediatica al fianco della conduttrice. Se le indiscrezioni venissero confermate, resterebbe da capire cosa abbia potuto incrinare così velocemente un legame che sembrava solido, suggellato appena quattro mesi fa dall'arrivo del secondogenito Geremia. Al momento, non ci sono conferme o smentite da parte dei diretti interessati.