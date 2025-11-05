Roberta Morise ed Enrico Bartolini genitori bis, è nato Geremia

Roberta Morise ed Enrico Bartolini sono diventati genitori per la seconda volta. Il 3 novembre alle ore 8 è nato Geremia, come annuncia lo chef pubblicando una foto su Instagram, condivisa anche dalla neo mamma. La conduttrice è diventata mamma per la prima volta a maggio 2024.

L'annuncio della nascita di Geremia

Una foto in bianco e nero che ritrae la manina del nuovo arrivato della famiglia che stringe le dita di mamma e papà. Lo chef stellato ha scritto sul suo profilo Instagram, condiviso anche da Roberta Morise: "Ieri mattina alle 8 in punto è arrivato Geremia. La sua vita è un dono, e io la mamma non vediamo l'ora di viverla insieme". Un annuncio dolcissimo con cui la coppia accoglie il fratellino di Gianmaria. La conduttrice aveva annunciato di essere in dolce attesa per la seconda volta a maggio di quest'anno, svelando pochi mesi dopo anche il sesso e il nome del nascituro. Inizialmente, però, Morise aveva pensato di chiamarlo Enea, almeno da quanto emerso in un post pubblicato questa estate, ma la coppia deve aver cambiato idea scegliendo poi di chiamare il loro secondo figlio Geremia.

L'amore tra Roberta Morise ed Enrico Bartolini

Due anni pieni di emozioni per la conduttrice, noto volto Rai, che infatti ha incontrato Enrico Bartolini nel 2023. I due si sono conosciuti tramite amici in comune ed è scoccata subito una scintilla che, però, è stata proprio Morise a tenere accesa, come ha raccontato all'inizio della loro conoscenza lo chef, più innamorato che mai. A distanza di pochi mesi dall'inizio della loro frequentazione, Roberta Morise è poi rimasta incinta, a maggio del 2024 è infatti nato Gianmaria e a distanza di qualche mese, il 31 agosto, i due si sono anche sposati. Lo chef stellato, tra i più premiati al mondo con 12 stelle Michelin, ha già un matrimonio alle spalle, dal quale sono nati ben tre figli, il più grande ha da poco compiuto 18 anni.