Rihanna mamma tris, è nata Rocki Irish Mayers: gli scatti sui social e la reazione di ASAP Rocky

A comunicarlo è stata la stessa cantante attraverso un post pubblicato su Instagram in cui presenta sua figlia Rocki Irish Mayers. Nello scatto, l’artista indossa un anello con su scritto ‘Mamma’ e tiene in braccio la bambina, che è nata lo scorso 13 settembre.

Rihanna è diventata mamma per la terza volta. A comunicarlo è stata la stessa cantante attraverso un post pubblicato su Instagram in cui presenta sua figlia Rocki Irish Mayers. Nello scatto, l'artista indossa un anello con su scritto ‘Mamma’ e tiene in braccio la bambina, che è nata lo scorso 13 settembre. Immensa la gioia anche per il papà, il rapper-imprenditore Asap Rocky, che sta con Rihanna dal 2020.

Gli scatti insieme alla piccola

La coppia aveva rivelato di essere in attesa del terzo figlio a maggio. Rihanna si era mostrata in tutto il suo splendore col pancione sul red carpet del Met Gala 2025. Lei e il suo compagno hanno già due figli: il piccolo Rza, nato nel 2022, e Riot, arrivato nel 2023. Ulteriori dettagli sulla gravidanza erano stati rivelati da fonte esclusiva a “People”, che aveva riferito che i due fossero molto felici “di allargare la famiglia”. “Rihanna ha sempre desiderato una famiglia numerosa, quindi non potrebbe essere più emozionata”, le parole. Il loro desiderio sarebbe stato proprio quello di dare alla luce tra bambini a distanza di poco tempo, in modo da farli crescere insieme.

Il segreto sul sesso e la scelta di non scoprirlo prima della nascita

Dal momento della notizia sul red carpet del Met Gala, c'era stato silenzio assoluto sul sesso del terzogenito: stando a quanto rivelato dal rapper nell'intervista per ELLE, neanche lui e la sua compagna ne erano a conoscenza, fino al 13 settembre, quando la piccola è nata. Entrambi speravano fosse una femmina. "Spero che sia una femmina. Davvero. Stiamo pregando per una femmina" – aveva dichiarato ASAP Rocky – "La prima volta volevamo sapere il sesso del bambino. La seconda volta no, neanche la terza volta. Sento che sarà una femmina. Questa gravidanza è così diversa dalle altre due. Lo si capisce dall'esperienza. Spero che sia una femmina. Ne ho bisogno".