Cardi B incinta aspetta il quarto figlio, il primo con Stefon Diggs: “Ho paura di dirlo ai miei genitori”

Cardi B ha annunciato di essere incinta. La rapper e personaggio televisivo statunitense è in dolce attesa del suo quarto figlio, il primo con il fidanzato Stefon Diggs, star della National Football League, con il quale sta insieme dallo scorso febbraio. Un anno fa, precisamente a metà settembre, nasceva la sua terza figlia con Offset, mentre divorziava da lui. A distanza di un anno sfoggia un nuovo pancino, ma i suoi genitori non ne sono ancora a conoscenza.

L'annuncio della gravidanza

A un anno dalla nascita della terzogenita Blossom, nata nel settembre 2024, Cardi B ha annunciato la quarta gravidanza nel corso dell'intervista rilasciata a Gayle King, giornalista della CBS Mornings. "Sto vivendo un bel momento, mi sento forte. Mi sento molto potente per tutto il lavoro che sto facendo e perché sto portando avanti tutto questo, mentre sto creando un bambino. Io e il mio compagno ci sosteniamo moltissimo" ha dichiarato la rapper che il prossimo anno ha in programma un nuovo tour. Aspetta il primo figlio con il nuovo fidanzato, Stefon Diggs, ma non l'ha ancora comunicato ai suoi genitori. "Ho paura di loro" ha commentato scherzosamente davanti alle telecamere della CBS.

La storia con Stefon Diggs dopo il divorzio da Offset

Lo scorso febbraio ha iniziato a frequentare il giocatore di football, la cui storia è stata resa pubblica a giugno. Non intendeva innamorarsi di nuovo dopo la separazione dal marito Offset, ma l'incontro con Stefon Diggs le ha stravolto la vita. "Mi fa sentire molto sicura di me. E questo mi fa sentire come se potessi conquistare il mondo", ha dichiarato nel corso dell'intervista. Un anno fa la rapper dava vita alla sua terza figlia con Offset, mentre però divorziava da lui. Il giorno prima del parto, infatti, consegnò i documenti per la separazione definitiva. Con Stefon Diggs le cose vanno in maniera diversa e con lui sembra aver ritrovato la sua serenità. Ospite di CBS News, ha raccontato: "Due settimane fa ho avuto un attacco di panico. Piangevo, piangevo e piangevo, solo perché ero davvero nervosa. La gente mi attaccava con violenza, dicevano cose molto cattive su di me". Il compagno l'ha aiutata a ritrovare fiducia in se stessa e il suo sostegno le permette di restare serena.