Raffaella Mennoia racconta i dettagli del primo provino di Soleil Sorge per Uomini e Donne Raffaella Mennoia ricorda il provino sostenuto da Soleil Sorge come corteggiatrice di Uomini e Donne, per poi commentare il suo percorso al Grande Fratello Vip.

A cura di Ilaria Costabile

Protagonista della sesta edizione del Grande Fratello Vip è senza dubbio Soleil Sorge. L'influencer non è nuova al mondo della televisione e, infatti, il suo esordio sul piccolo schermo è nel programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, dove Raffaella Mennoia l'ha conosciuta per la prima volta e in un'intervista al settimanale Oggi ha raccontato alcuni particolari in merito al suo primo provino.

Il primo provino a Uomini e Donne

Una personalità come quella di Solei non passa certamente inosservata, ed è quanto ha raccontato il braccio destro di Maria De Filippi che ricorda con precisione il momento in cui ha incontrato quella ragazza di soli 21 anni che sarebbe diventata una delle corteggiatrici di Luca Onestini, tra i tronisti più amati del dating show di Canale 5. Ed è proprio partendo dalla liaison con lui che racconta:

Avrò fatto migliaia di provini a Uomini e Donne ma il suo me lo ricordo bene. Ne ho incontrate poche con la sua determinazione, capii subito di avere di fronte una ragazza che aveva fatto un investimento su se stessa. Pensai: povero tronista, questa se lo cucinerà all’istante. Una volta portò Luca a fare una sessione di kundalini yoga. Le posizioni erano così spinte che avrebbero messo in imbarazzo chiunque.

Soleil Sorge al Grande Fratello Vip

Mennoia, poi, commenta anche il percorso di Soleil al Grande Fratello Vip sottolineando come il suo ruolo sia stato centrale nel reality, dove è riuscita a giocare anche d'astuzia, nonostante si sia beccata anche diversi commenti negativi: