Pierpaolo Pretelli improvvisa una proposta di matrimonio per Giulia Salemi ma è uno scherzo A Salotto Salemi Pierpaolo Pretelli ha fatto credere a Giulia Salemi che era pronto a sposarla. Si è inginocchiato, poi “Penso che questo sia il momento giusto per chiedertelo”, ma era uno scherzo: “Ceniamo insieme?”.

A cura di Gaia Martino

Nell'ultima puntata di Salotto Salemi, Giulia Salemi ha ospitato il suo fidanzato Pierpaolo Pretelli. Nel corso dello show in chiaro su La5 la coppia, tra le più amate nel mondo del gossip e della tv, ha regalato sketch divertenti e confessioni sui loro progetti futuri. Tra i vari Pierpaolo Pretelli ha fatto uno scherzo alla sua dolce metà: ha finto di inginocchiarsi per farle la proposta di matrimonio. Nell'ultimo anno si sono rincorsi gossip sulla loro voglia di sposarsi, in un'intervista la Salemi aveva ammesso il suo desiderio di creare una famiglia con il compagno conosciuto al GF Vip. Pensava si fosse finalmente deciso a farle la proposta ma era uno scherzo.

La finta proposta di Pierpaolo Pretelli per Giulia Salemi

Pierpaolo Pretelli nello studio di Salotto Salemi ha illuso per pochi secondi la sua fidanzata inginocchiandosi ai suoi piedi. "Penso che questo sia il momento giusto per chiedertelo" le ha detto lasciandole intendere che stesse per chiederle la mano, prima di rialzarsi immediatamente: "…una cena insieme". La conduttrice, inizialmente sconvolta, dopo aver capito che si trattava di uno scherzo è subito scoppiata a ridere: "Ma sei un cretino".

I progetti futuri e le voci sulla loro storia d'amore

Durante la sessione del make up Pierpaolo Pretelli ha chiesto alla fidanzata come si vede tra 10 anni. "Mi vedo una donna, mamma, manager. Sogno una mia famiglia, voglio una figlia, due sarebbe top. Mi vedo una conduttrice affermata e riconosciuta. Vorrei investire anche in altre cose, avere sempre accanto un piano B, un materassino dove cadere sempre in maniera morbida" sono state le parole della Salemi alla quale Pretelli ha subito replicato: "Amore, sarò per sempre il tuo materasso". I due hanno poi raccontato che ci sono persone che credono che la loro storia d'amore sia in realtà fake: "C'è gente pazza che pensa che stiamo insieme per contratto" sono state le parole di Giulia Salemi. "Ma lei è impegnativa a volte, il contratto dovrebbe essere di tanti milioni" ha scherzato Pretelli, "Io ho preso la tua vita e ne ho fatto qualcosa di incredibile, sono stata un uragano nella tua vita" ha concluso la conduttrice.