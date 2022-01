Pensano che Halle Berry e Van Hunt si sono sposati, ma la realtà è un’altra Halle Berry non ha sposato Van Hunt: la foto insieme al fidanzato pubblicata a Capodanno ha ingannato milioni di follower, compresi VIP, che hanno creduto che la coppia si fosse sposata.

A cura di Gaia Martino

Uno scatto pubblicato su Instagram da Halle Berry ha fatto esplodere il mondo del gossip. Con una corona di fiori in testa mentre bacia in punta di piedi il suo compagno, Van Hunt, l'attrice americana ha fatto credere che si fosse sposata per la quarta volta. Così non è stato, secondo quanto rivelato nell'ultimo aggiornamento sul suo profilo. La didascalia – Bene, adesso è ufficiale – accompagnata da una foto altrettanto ambigua, ha fatto esplodere il post tra like, commenti di auguri e congratulazioni, molti anche da parte di Vip come la supermodella Naomi Campbell – "Che Dio benedica la vostra unione" – e le star di Hollywood Octavia Spencer e Lesley Ann Brandt. Ma bastava scorrere l'immagine successiva dello stesso post per scoprire che la coppia si riferiva al nuovo anno. "È il 2022" si legge infatti come testo sul secondo scatto.

Visto il fraintendimento, i due con un selfie ed un nuovo messaggio hanno dovuto rettificare.

Halle Berry smentisce il matrimonio con Van Hunt

Halle Berry e Van Hunt con una nuova foto di coppia hanno smentito le voci sul loro presunto matrimonio. Su Instagram l'attrice americana ha chiarito che i follower avrebbero dovuto scorrere le foto del post per capire che non si trattava di nozze ma si stavano semplicemente divertendo a festeggiare il Capodanno in una località esotica. Ha ringraziato comunque tutti per i tantissimi messaggi di auguri:

Ci stavamo solo divertendo per il Capodanno! Evidentemente le persone non scorrono le foto quanto pensavamo. Grazie comunque per gli auguri, ci avete toccato il cuore.

Chi è Van Hunt, cantante e polistrumentista

Classe 1970 di Atlanta, il cantante e polistrumentista Van Hunt nel 2007 ha vinto il Grammy Award per la migliore performance R&B nella versione tributo ‘Family Affair‘, una conquista speciale per la sua carriera. Il suo ultimo lavoro è del 2015, The Fun Rises The Fun Sets, che ha raggiunto la posizione numero 31 della classifica musicale americana. Nel 2020 è uscita allo scoperto la love story con Halle Berry attraverso gli scatti di coppia pubblicati sui social. L'attrice americana in occasione di San Valentino ha scritto una dedica davvero speciale al suo uomo, spiegando ai suoi oltre 7 milioni di follower di aver trovato finalmente l'amore a 54 anni dopo i tre matrimoni falliti con David Justice, Eric Benet e Olivier Martinez.