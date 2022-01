Nicola Savino negativo al Covid: “Al bar mi guardano ancora con sospetto” Questa sbarca in prima serata su Italia 1 con il suo nuovo programma Back to School. Tornato negativo, al Corriere racconta le feste trascorse in quarantena. “Il mio Green pass ancora non va, al bar vengo guardato con sospetto”.

A cura di Giulia Turco

Nicola Savino è finalmente negativo al Covid-19. Il conduttore che questa sera martedì 4 gennaio sbarca in prima serata su Italia 1 con il suo nuovo programma Back to School, racconta al Corriere della Sera le sue feste trascorse in quarantena. “Il mio Green pass ancora non va ed è un vero problema, al bar vengo guardato con sospetto”. L’annuncio della positività su Instagram con una foto insieme a Jovanotti, anche lui positivo per le feste: “Nessuno sa chi è l’untore, ci siamo visti che io che l’avevo già, ma forse anche lui”, ammette. “Ci siamo tenuti compagnia, mi ha consigliato tanti film e serie tv meravigliosi, ora ho la pelle riposata di un 25enne”.

L’esordio di Back to school su Italia 1

Tolto il pensiero del Covid, il conduttore questa sera sigme in serenità l’esordio del suo Back to school, il programma registrato la scorsa estate rimasto fermo in un limbo dall’inizio della stagione Mediaset. La messa in onda delle cinque puntate è ufficialmente pronta a partire. I 25 “ripetenti” vip torneranno a sostenere l’esame di quinta elementare. “L’esame è meno semplice di quanto possa sembrare ed è facile inciampare”, racconta Savino. “La notizia è che molti personaggi hanno studiato e sono arrivati preparati”, continua. Dunque il programma va oltre alle più banali aspettative: “Lo stereotipo della bella e scema o del calciatore impreparato è talmente facile che mi sono stupito spesso”.

Nicola Savino potrebbe lasciare Le Iene

Sul suo futuro lavorativo ci sono però anche altre novità. Il conduttore infatti in un’intervista al settimanale DiPiù ha lasciato aperta la possibilità di un addio a Le Iene. "Per il momento non c’è nulla di sicuro, ne stiamo ancora parlando, però sì, è possibile. In ogni caso posso dirle che sarebbe un addio, o più probabilmente un arrivederci, senza rancore”, ha raccontato.