Paolo Bonolis, nessuna dopo Sonia Bruganelli: “Sta soffrendo, prova ancora sentimenti per lei”

A cura di Giulia Turco

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli hanno ufficializzato la loro separazione da qualche settimana. Sono stati fotografati insieme spensierati, sorridenti, come se nulla avesse turbato il loro equilibrio di coppia, in fondo. Eppure, stando a recenti indiscrezioni, le cose starebbero diversamente e il conduttore in particolare starebbe ancora raccogliendo i cocci della sua delusione.

La sofferenza di Paolo Bonolis

A raccontare gli umori che si starebbero alternando in casa Bonolis negli ultimi tempi è il settimanale Oggi, secondo il quale altro che sorrisi: il conduttore sarebbe ancora alle prese con la sofferenza per la scelta di Sonia Bruganelli di vivere due vite separate. Per quel che si può. “Soffre per la fine del suo matrimonio”, scrive Alberto Dandolo nella sua rubrica sul settimanale Oggi. Non solo, la testata smentisce anche le voci che lo vorrebbero già al fianco di un'altra donna. “A noi risulta che il nostro conduttore abbia il cuore assolutamente libero e che nutra ancora un profondo sentimento per Sonia”, si legge. Insomma, se fosse stato per lui forse il matrimonio si sarebbe potuto salvare. “Chi lo conosce bene lo sa che ha lottato fino all’ultimo per salvare il matrimonio e che la scelta di concluderlo in sia partita da lui”.

La separazione tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli

Una versione dei fatti che, d’altronde, fa il paio almeno in parte con quanto raccontato dai diretti interessati nell’intervista ormai nota a Vanity Fair. “Non riuscivo più a vivere con entusiasmo alcune cose che fanno parte del rapporto di coppia. Da quando è morto mio padre poi, ho proiettato il legame che avevo con lui su Paolo, il quale così è diventato un amico, un confidente”, ha raccontato Sonia Bruganelli. In questo il marito ha cercato di comprenderla e supportata, aiutandola ad uscire da una situazione che la faceva soffrire: “Ha cercato di forzarla, e per questo le devo fare i complimenti, finché ha capito che era inutile. Me ne ha parlato e non ho potuto fare altro che capire. È finita così”.