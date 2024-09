video suggerito

Paola Saulino attacca i napoletani: “Sanno essere violenti e invadenti” La modella e influencer contro i suoi stessi concittadini: “Può essere un crocevia di bruttezza tanto quanto di bellezza. A volte c’è un po’ di ignoranza. La classe e l’intelligenza, la cultura applicata ai napoletani può produrre molte cose”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Paola Saulino, nata a Napoli, rischia di mettersi contro i suoi stessi concittadini. Lo ha fatto attraverso una serie di considerazioni rilasciate al programma radiofonico La Zanzara, condotto da Giuseppe Cruciani e David Parenzo: "A volte i napoletani sanno essere violenti e invadenti", ha spiegato, "può essere un crocevia di bruttezza quanto di bellezza". Nel corso delle celebrazioni per il terzo scudetto del Napoli, proprio Paola Saulino aveva sfilato in body painting art tra i tifosi della squadra azzurra.

Le parole di Paola Saulino su Napoli

"Sono una etero convinta"

Paola Saulino resta comunque una grande tifosa del Napoli e proprio in occasione della vittoria del terzo scudetto nel 2022/2023, aveva sfilato nuda (in body painting art) all'esterno dello Stadio Diego Armando Maradona. Sempre nel corso della stessa intervista, Paola Saulino ha dichiarato di essere "etero convinta" e di non aver mai gradito rapporti con lo stesso sesso.