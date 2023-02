Paola Egonu è single dopo il flirt con l’ex fidanzato Michal Filip e la storia con Katarzyna Skorupa Paola Egonu è una delle co-conduttrici del Festival di Sanremo 2023. La pallavolista è da sempre piuttosto riservata sulla sua vita privata: ora è single dopo la fine del flirt con il collega polacco Michal Filip. In passato ha avuto una relazione con la palleggiatrice Katarzyna Skorupa.

A cura di Elisabetta Murina

Paola Egonu sarà una delle co-conduttrici del Festival di Sanremo 2023 al fianco di Amadeus. Da sempre piuttosto riservata sulla sua vita privata, la pallavolista ha dichiarato di essere single dopo la fine del flirt con il collega polacco Michal Filip. In passato ha avuto una relazione con Katarzyna Skorupa, palleggiatrice polacca.

Paola Egonu è single: "Cerco una persona sicura di sé"

Paola Egonu è ora single. Il flirt con il pallavolista Michal Filip è giunto al capolinea, come ha raccontato lei stessa in una recente intervista a Vanity Fair: "Non è il mio fidanzato: ci siamo frequentati per un pò. É già finita". La pallavolista ha le idee chiare su quello che cerca (e non ha ancora trovato) in amore: "Una persona sicura di sè, che mi sappia stare accanto senza paura. Possibilmente uno sportivo". Forse, a intimorire le persone che la circondano, è anche il suo carattere forte: "Io non capisco, non sono una che se la tira e che dice ‘Ehi, guarda sono Paola Egonu'".

La relazione finita con il pallavolista polacco Michal Filip

Durante l'estate, Paola Egonu aveva avuto un flirt con il pallavolista polacco Michal Filip. Insieme avevano trascorso qualche giorno di vacanza in Sardegna, prima di tornare agli allenamenti, e si erano mostrati sorridenti e complici insieme. Non solo in alcune foto condivise sui social, ma anche in quelle "rubate" dal settimanale Chi, che aveva paparazzato la coppia mentre si scambiava romantici baci. Dopo la breve parentesi estiva, i due non erano più apparsi insieme e, infatti, la loro frequentazione è arrivata al capolinea.

Paola Egonu e Michal Filip

La storia d'amore finita con Katarzyna Skorupa

Nel novembre 2018, Paola Egonu parlò per la prima volta in publico della sua vita sentimentale e dichiarò di avere una fidanzata. Solo qualche settimana dopo, in occasione della finale di Supercoppa persa contro Conegliano, la pallavolista baciò a fine partita Katarzyna Skorupa, palleggiatrice polacca, all'epoca 34enne. Giocatrici della stessa squadra (Igor Novara), le due atlete hanno vissuto il loro amore alla luce del sole, fino alla scelta di lasciarsi, che avrebbero preso qualche mese più tardi. Dopo la fine della storia, Egnou è rimasta single per diversi anni.