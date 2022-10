La vita privata di Paola Egonu: il flirt con Michal Filip dopo la storia con Katarzyna Skorupa La scorsa estate la pallavolista Paola Egonu, una delle atlete azzurre più talentuose, si è mostrata con il nuovo fidanzato Michal Filip, pallavolista polacco. Si tratta del primo flirt dopo la fine della relazione con la pallavolista Katarzyna Skorupa, avuta nel 2018.

A cura di Elisabetta Murina

Portabandiera alla cerimonia di apertura a Tokyo 2021, record di punti in una sola partita (47), capace di portare l'Italia a vincere per la prima volta la Volleyball Nations League. Paola Egonu, 24 anni, è una delle più talentuose atlete azzurre. Oltre che per il suo talento, è spesso finita sui giornali per via della sua vita sentimentale: nel 2018 è stata fidanzata con la pallavolista polacca Katarzyna Skorupa e nell'estate di quest'anno ha avuto un flirt con il pallavolista Michal Filip, con cui ha trascorso le vacanze.

La relazione con Michal Filip, pallavolista polacco

Paola Egonu e Michal Filip

Durante l'estate Paola Egonu è uscita allo scoperto con il nuovo fidanzato. Per la prima volta si è mostrata sui social in sua compagnia durante qualche giorno di vacanza in Sardegna prima di riprendere gli allentamenti. Il ragazzo in questione di chiama Michal Filip ed è un pallavolista polacco. I due sono apparsi sorridenti e complici, non soltanto nelle foto condivise sui social ma anche in quelle "rubate" dal settimanale Chi. Il giornale di Alfonso Signorini, infatti, ha pubblicato alcuni scatti che ritraggono la coppia mentre si scambia romantici baci e teneri abbracci.

La storia d'amore con l'ex fidanzata Katarzyna Skorupa

La prima foto di Paola Egonu con l’ex Katarzyna Skorupa pubblicata da La Gazzetta dello Sport

Era novembre del 2018 quando Paola Egonu parlò per la prima volta pubblicamente della sua vita sentimentale dichiarando di avere una fidanzata. Solo qualche settimana dopo, in occasione della finale di Supercoppa persa contro Conegliano, la pallavolista baciò a fine partita Katarzyna Skorupa, palleggiatrice polacca, all'epoca 34enne. A pubblicare la foto fu La Gazzetta dello Sport. Una storia d'amore vissuta da quel momento alla luce del sole e nata giorno dopo giorno, dal momento che giocavano entrambe per la stessa squadra (Igor Novara). La relazione sarebbe arrivata al capolinea qualche mese più tardi, poco prima delle festività natalizie. Dopo la fine del rapporto, la Egonu è rimasta single per diversi anni, ribadendo che "non vi deve interessare con chi dormo", prima di ritornare sulle pagine di cronaca rosa con il nuovo fidanzato Michal Filip, pallavolista polacco.

Paola Egonu: "Ho amato una donna ma non sono lesbica"

Paola Egonu

Paola Egonu è sempre stata molto riservata sulla sua vita sentimentale. Solo nel 2018, dopo essere stata fotografata mentre baciava la fidanzata di allora Katarzyna Skorupa, raccontò in un'intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, di non avere problemi a dire di avere una compagna. Ha poi precisato di non essere lesbica, perché in futuro potrebbe innamorarsi anche di un uomo: