Ornella Muti e la cena con Putin, il Teatro di Pordenone chiede il cachet di Sanremo La direzione del teatro, attraverso i legali rappresentanti, ha fatto sapere di auspicare che il cachet dell’attrice venga dirottato in proprio favore a titolo di risarcimento.

Ornella Muti sarà una delle protagoniste del Festival di Sanremo 2022, ma al Teatro di Pordenone la cosa non va proprio giù. La direzione del teatro, attraverso i legali rappresentanti, ha fatto sapere di auspicare che il cachet dell'attrice venga dirottato in proprio favore a titolo di risarcimento per il famoso evento mancato nel 2010, per cui la stessa Ornella Muti è stata già condannata dalla Corte di Cassazione.

La vicenda

Ornella Muti aveva preso un impegno con il Teatro di Pordenone nel 2010, al quale alla fine non si presentò adducendo motivi di salute. In realtà, Ornella Muti era andata a una cena di gala su invito del premier russo, Vladimir Putin. La Corte di Cassazione condannò l'artista a sei mesi di reclusione, 500 euro di multa per truffa aggravata e un risarcimento di 30 mila euro per il Teatro. Ornella Muti invia un bonifico da mille euro al mese che le garantisce la sospensione condizionale della pena. L'attrice ne avrebbe già versato 21 mila stando a quanto riportato dal Messaggero Veneto.

Ornella Muti a Sanremo 2022: ecco quando

Amadeus per la sua terza conduzione di fila al Festival di Sanremo ha annunciato i nomi delle 5 conduttrici che lo affiancheranno nel corso delle cinque serate del Festival. Ornella Muti sarà ospite nella prima serata. Per lei, simbolo del nostro cinema, sarà la prima volta al Festival per lei. Nella seconda serata, invece, sarà ospite Lorena Cesarini, un'attrice diventata nota per la sua partecipazione alla serie tv Suburra. Nella terza puntata ci sarà Drusilla Foer, il personaggio interpretato da Gianluca Gori, che ha recitato nel 2012 nel film "Magnifica presenza" di Fernan Ozpetek. Nella quarta serata, spazio per Maria Chiara Giannetta, attrice rivelazione con la fiction "Blanca", dai romanzi di Patrizia Rinaldi. Nella quinta e ultima serata, spazio per Sabrina Ferilli, alla sua terza volta a Sanremo.