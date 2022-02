Ornella Muti a Sanremo riceve un bouquet di fiori e foglie di marijuana Mentre sul fronte politico si grida allo scandalo e si corre ai ripari nel tentativo di arginare il rischio di un intervento sul palco a favore della legalizzazione della cannabis, Ornella Muti si fa recapitare un colorato bouquet piuttosto singolare: “Sanremo non ha mai visto fiori così”.

A cura di Giulia Turco

Ornella Muti verso Sanremo lascia spazio a non poche polemiche. Dopo la conferenza stampa in mattinata, la cantante prima co conduttrice a salire sul palco dell'Ariston, ha fatto esplodere il primo dibattito pre Festival con la sua ostentata battaglia per la legalizzazione della cannabis ad uso terapeutico. Una causa che ha portato fino alla città dei fiori, mentre sul fronte politico e dei vertici Rai si grida già allo scandalo e si corre ai ripari nel tentativo di arginare il "pericolo". Matteo Salvini ha tuonato sui social chiarendo la sua posizione: "La droga è morte e va combattuta". Quello di portare il Festival nazional popolare della tv pubblica su un terreno finora poco sondato. Ci si chiede come reagirà il pubblico qualora Muti dovesse trattare l'argomento cannabis sul palco e quali saranno le implicazioni. Di certo, ci si può aspettare di tutto.

Un mazzo di fiori "speciale" per Ornella Muti

Mentre tutt'intorno infiamma la polemica, Ornella Muti splendente si fa recapitare nella sua camera di albergo un bouquet. Di rose e foglie di marijuana. Il grazioso presente arriva direttamente dal comitato "megliolegale" per il referendum a favore della legalizzazione della cannabis in Italia. A recapitarlo è la coordinatrice Antonella Soldo che spiega: "Un piccolo omaggio, un po’ sballottato perché abbiamo avuto un fermo di polizia. Sembravano strane queste fogliette". Ornella Muti e la figlia Naike Rivelli accettano di buon grado il mazzo di fiori nel video pubblicato su Instagram, replicando: "Queste fogliette qui sembravano strane? Eppure si vedono certe cose in Italia che sono strane. Peccato che viene scambiato per una cosa che non è". Sulla pagina social del comitato arriva poi il ringraziamento ufficiale per l'attrice che si sta spendendo per la loro causa: "Questi sì che sono fiori di Sanremo che Sanremo non ha mai visto".

(Ornella Muti in una foto dal sito della sua associazione, che divulga informazioni sull’uso terapeutico della cannabis).

Giovanardi: “Pronto a un esposto se Muti promuove la cannabis in diretta”

Intervistato da MOW, il magazine che tra i primi ha sollevato la polemica nelle scorse settimane, l’ex deputato Carlo Giovanardi si è detto pronto a presentare un esposto qualora Ornella Muti porterà il tema della cannabis legale in diretta sul palco del Festival. “Ognuno è libero di avere le proprie convinzioni, e di combattere le battaglie che meglio ritiene opportune, ma non è opportuno affrontare un tema delicato e divisivo in un contesto nazional popolare come quella del Festival”, ha spiegato Giovanardi. “Davanti alla tv questa sera ci saranno milioni di famiglie e io penso a loro. Monitorerò con attenzione la serata e sono pronto a fare un esposto per segnalare la violazione”.