Obbligata a pagare il taxi in contanti, la creator filma tutto: "Vuoi fare solo nero" Dopo una brutta esperienza con un tassista che le ha negato il pagamento con il pos, Patrizia Falcone, nota sui social con il nome di "Quello che le donne", ha deciso di postare il video della discussione accesa col suo autista su Tik Tok. Numerosi i commenti di solidarietà verso la donna, ma non sono mancate le polemiche.

A cura di Sara Leombruno

Quello dei tassisti che si rifiutano di far pagar pagare i clienti con la carta di credito è un problema ricorrente. Da anni sui social circolano numerosi i video denuncia di situazioni simili e stavolta è stato il turno di Patrizia Falcone, nota sui social con il nome di "Quello che le donne". La creator ha avuto una discussione accesa col suo autista e, notando che i toni dell'uomo si stessero alzando, ha deciso di filmare la scena e postarla sul suo profilo Tik Tok, dove è seguita da quasi 1 milione e mezzo di followers. Numerosi i commenti di solidarietà verso la donna, ma le polemiche non sono mancate neppure in questa occasione.

Patrizia Falcone contro il tassista: "Il problema è il lavoro nero"

Nel filmato, presto diventato virale su Tik Tok, la creator ha raccontato la sua esperienza spiacevole con un tassista a Roma. All'inizio, il suo intento era quello di realizzare un video con il classico format che segue sui suoi canali social, sui quali parla dei problemi che le donne si trovano a vivere nel quotidiano: "Classica cosa, entri in taxi chiedi il pos…", ha esordito, quando è stata interrotta dal suo autista. "Qua paghi come mi pare, non me ne frega niente, se non avete i soldi non prendete il taxi", ha urlato l'uomo.

"Non è un problema di soldi, lei dovrebbe avere un pos", la risposta di Falcone. Il tassista, a quel punto, ha ribadito di accettare solo pagamenti in contanti: "Casa mia regole mie. La benzina e l'assicurazione le pago io. Hai la carta? Vai a prelevare se non hai contanti, prendi Uber o fai come ti pare". Decisa la risposta della comica: "Non è casa sua, è un servizio pubblico e in Italia si può pagare anche con carta. Il problema non è il risparmio, il problema è il nero".

La reazione degli utenti

Sotto il video sono stati centinaia i commenti sdegno nei confronti del tassista, ma c'è anche qualcuno che ha risposto in modo polemico. "Potevi chiamare la Guardia di Finanza" o "Chissà se fate il video anche dal dottore quando vi dicono 140€ ma se paga in contanti sono 80€" sono alcuni dei messaggi con più like. Molti followers di Patrizia Falcone, inoltre, le hanno scritto su Instagram raccontando le loro esperienze simili. In risposta a uno dei messaggi ricevuti, la creator ha ribadito ancora una volta il suo punto di vista: "Non è una questione di genere, ma caratterialmente sono così. Se sento puzza di discriminazione o ingiustizia mi parte la polemica, non avrò paura di far valere i miei diritti".