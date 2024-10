video suggerito

Nora Amile contro Federico Fashion Style: "Mi ha rovinato i capelli". Lui risponde: "Povera sfigata" Nora Amile, ex di La Pupa e il Secchione, ha accusato Federico Fashion Style di averle rovinato i capelli e di essere stata aggredita dal suo assistente Giorgio. "Mi ha insultata e presa a calci", il racconto a Striscia la Notizia. Dura la risposta dell'hair stylist.

A cura di Sara Leombruno

Classe 1989, Federico Fashion Style è tra i parrucchieri più famosi in circolazione e un trattamento nel suo salone può arrivare a costare centinaia di euro. Ma se è giusto che la qualità si paghi, è altrettanto vero che sui social sono tante le persone che, dopo aver pagato profumatamente, sostengono di non ritenersi soddisfatte del risultato. Molte donne lo accusano addirittura di avergli rovinato i capelli. Tra queste anche Nora Amile, ex di La Pupa e il Secchione, che ha raccontato la sua brutta esperienza a Striscia La Notizia: "Ho fatto la cheratina e quando sono tornata a casa i miei capelli erano cortissimi. Il suo assistente mi ha insultata, mi ha buttata per terra e mi ha dato un calcio sull'anca". La risposta dell'hair stylist: "È una povera sfigata. Non se la inc*la nessuno".

Nora Amile aggredita dopo le lamentele sui capelli

A confermare quanto detto da Nora Amile c'è stata la signora Nella, una donna in carrozzina che si trovava a Milano per alcuni accertamenti e ha approfittato per regalarsi un trattamento nel famoso salone. Intervistata dall'inviata di Striscia Rajae Bezzaz, ha detto: "Quando sono andata nel negozio c'era una signora che gridava: ‘Aiuto, mi hanno rovinato i capelli'. Allora ho capito di non essere stata la sola a trovarsi male". Dalle registrazioni effettuate con lo smartphone del marito della donna, infatti, si sente chiaramente qualcuno urlare: "Non mi toccare, adesso arriva la polizia e arriva anche l'ambulanza". Amile ha poi raccontato nel dettaglio la sua versione:

Mi ha fatto la cheratina dicendo che andava a togliere il crespo, che sarebbero diventati più lunghi. Me li ha decolorati talmente tanto che quando sono uscita da là erano crespi, bianchi. Quando sono andata a casa e mi sono svegliata i capelli erano cortissimi. Vado in negozio, Federico non c'è e c'è Giorgio, il suo assistente. Dopo avermi insultata ha preso le mie cose, me le voleva sbattere in mezzo alla strada, mi ha buttata per terra e mi ha dato un calcio sull'anca.

La reazione di Federico Fashion Style

Una volta raccolte le testimonianze, l'inviata del programma di Antonio Ricci si è recata nel salone dell'hair stylist per ascoltare la sua versione: "Se io metto le extension alla signora Nella e lei a cambia idea, non posso stare nella sua testa. Lei cerca solo visibilità". La risposta è stata altrettanto dura anche verso Nora Amile, che ha precisato di aver sporto denuncia nei confronti dell'assistente Giorgio: "Oltre ad aver fatto la Pupa e il Secchione, che andava in onda quando io ancora non ero nato, è una povera sfigata. Non se la inc*la più nessuno".