Nicola Pisu innamorato di Barbara Lorini: "Accanto a lei non temo di ricadere nella droga" Nicola Pisu, figlio di Patrizia Mirigliani ed ex concorrente del Grande Fratello, confessa di essersi innamorato. Accanto a lui da qualche tempo c'è la 39enne operatrice sociosanitaria Barbara Lorini, madre di una bambina di 12 anni.

A cura di Stefania Rocco

Nicola Pisu si è innamorato. Il figlio di Patrizia Mirigliani, ex concorrente del Grande Fratello, ha raccontato al settimanale Gente di avere trovato l’amore.Accanto a lui c’è la operatrice sociosanitaria Barbara Lorini, 39enne madre di una bambina di 12 anni. I due, che si sono conosciuti via Instagram, hanno deciso di andare a vivere insieme e la loro storia sarebbe già diventata importante.

Barbara Lorini: “Temevo di legarmi a Nicola per il suo passato”

Lorini ha confidato di non essere stata certa fin dal primo istante di volere investire tutto su questa nuova storia d’amore. A frenarla sono stati i problemi di tossicodipendenza che Pisu non ha mai nascosto e che addirittura spinsero la madre, imprenditrice a capo del concorso Miss Italia, a denunciarlo per provare a salvarlo da se stesso. “Quando ci siamo conosciuti, attraverso Instagram, a causa del passato di Nicola, inizialmente ho avuto un po’ di paura nel legarmi a lui, anche perché ho una bambina da crescere”, ha raccontato la donna, “Inoltre mi sentivo estranea al suo mondo, tanto diverso dal mio, ma standogli vicina ho capito che è una bella persona, un uomo pieno di sentimento, pure se non sempre lo dimostra, e sono andata dove mi portava il cuore. E adesso stiamo bene insieme, liberi addirittura dai fantasmi del passato”.

Nicola Pisu racconta come l’amore ha cambiato la sua vita

Nicola, invece, è certo di non ricadere ancora negli errori del passato. A infondergli la forza necessaria sono il legame con Barbara e l’amore della madre Patrizia: “Mi sento bene accanto a Barbara e, grazie al suo amore rassicurante, non temo ricadute. L’antidoto alla mia dipendenza dalla droga è stato la paura. A un certo punto mi sono reso conto che perdendo il controllo di me stesso, con gravi conseguenze fisiche oltre che psicologiche, stavo mettendo a rischio la mia sopravvivenza. Allora ho detto basta, ma non ce l’avrei fatta senza l’amore ritrovato di mia madre e quello nuovo di Barbara, le donne della mia vita”.

Nicola Pisu: “Niente figli, non me la sento di prendermi questa responsabilità”

Nicola confida di stare vivendo un periodo bellissimo con Barbara. Matrimonio e figli, però, non sarebbero nei piani del 36enne: “È una donna sempre pronta ad aiutare gli altri e, con la sua naturale tendenza al bene, è riuscita a tirare fuori la parte migliore di me. Stiamo vivendo una convivenza serena, in cui ha un ruolo importante anche la figlia di Barbara alla quale sono affezionato. Le nozze? Su questo argomento sono molto cauto e Barbara è d’accordo. Visto che siamo già una famiglia, non sentiamo il bisogno del matrimonio per sancire la nostra intesa. Per quanto, poi, riguarda la possibilità di diventare padre, almeno per ora, non me la sento di assumermi una responsabilità così grossa, da affrontarsi non solo per la gioia di avere un bambino per casa, ma anche con la consapevolezza di doversi occupare seriamente di lui”.