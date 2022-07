Nicola Pisu dopo il GF Vip lascia la tv, ora lavora come elettricista in un’impresa di costruzioni Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, Nicola Pisu ha abbandonato il mondo della televisione e intrapreso un nuovo percorso lavorativo. L’ex gieffino e figlio di Patrizia Mirigliani, patron di Miss Italia, ora lavora in un’impresa di costruzioni.

A cura di Elisabetta Murina

Dopo l'esperienza al Grande Fratello Vip, Nicola Pisu si è allontanato dal mondo della televisione. L'ex gieffino, figlio di Patrizia Mirigliani, ha iniziato un nuovo percorso lavorativo. Oggi, per la prima volta, ha scelto di condividere un breve video sul suo profilo Instagram mostrando quello che fa quotidianamente.

Il video della nuova esperienza lavorativa di Nicola Pisu

"Nuova esperienza lavorativa", ha scritto Nicola Pisu nel video che ha scelto di pubblicare sui social e che mostra il suo nuovo impegno lavorativo dopo la partecipazione al GF Vip, davanti agli occhi attenti delle telecamere 24 ore su 24. L'ex gieffino lavora oggi per come elettricista per un'impresa di costruzioni edili e si mostra ai migliaia di follower mentre sistema una presa della corrente in una casa in ristrutturazione.

Il percorso di Nicola Pisu al GF Vip

Nicola Pisu ha deciso di mettersi alla prova nella casa del GF Vip non senza esitazione. Fino a poco prima di varcare la porta Rossa, come ha poi raccontato ai suoi coinquilini, pensava che avrebbe deluso se stesso e gli altri. E invece così non è stato. Il figlio di Patrizia Mirigliani, infatti, si è mostrato al pubblico nella sua versione più autentica e sincera, raccontando anche della sua difficile battaglia contro la dipendenza dalla droga, che l'ha portato a pensare di volersi togliere la vita.

Ha incontrato la madre, che in passato ha denunciato ma con cui oggi sembra aver ricucito i rapporti, e ha avuto un flirt– poi concluso- con la compagna d'avventura Miriana Trevisan. Ma il mondo dello spettacolo non era la sua strada e così, dopo la breve parentesi di qualche mese nel reality di Canale 5, ha deciso di voltare pagina e dedicarsi ad altro.