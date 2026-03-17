Nicola e Ludovica de L’amore è Cieco sono una coppia, nel reality avevano scelto due partner diversi

Nicola Botticini e Ludovica Cappello de L’amore è Cieco Italia sono una coppia. Molti fan aspettavano da tempo questa unione, mentre per altri è stato un vero e proprio colpo di scena. Nel reality Netflix avevano scelto partner diversi, lui Karen e lei Davide. Quanto alla loro conoscenza, era stata la ragazza a fare un passo indietro per alcune insicurezze.

Colpo di scena nel cast della prima stagione de L'amore è Cieco -Italia. Nicola Botticini e Ludovica Cappello sono ufficialmente una coppia. La notizia è arrivata inaspettata, senza che i diretti interessati lasciassero nulla, dopo che nel reality Netflix avevano portato avanti la conoscenza con altre persone, rispettivamente Karen e Davide. Nicola però era arrivato a un passo dallo scegliere proprio Ludovica, fino a quando era poi stata lei a fare un passo indietro per paura di non piacergli.

È stato il profilo ufficiale di Netflix, con un post sui social pubblicato il 17 marzo, ad annunciare la nuova coppia a sorpresa: Ludovica e Nicola. I fan del programma speravano da tempo in questo colpo di scena, a cominciare da quando nel corso degli episodi si era creato una sorta di "triangolo amoroso": Nicola aveva parallelamente portato avanti la conoscenza al buio con Ludovica e Karen (senza aver mai visto il loro aspetto fisico), per poi decidere di sposare quest'ultima di sposarlo e lasciare dei conti in sospeso con la prima. "In amore bisogna crederci", si legge ad accompagnare le prime foto ufficiali della coppia. Ad accompagnare il post Netflix anche un'altra notizia inaspettata: L'amore è Cieco Italia è stato rinnovato per una seconda stagione e i casting per poter partecipare sono ufficialmente aperti.

Alla fine del suo percorso a L'amore è Cieco Italia, Nicola aveva scelto Karen e aveva vissuto con lei un periodo di convivenza fino all'altare, dove entrambi avevano detto sì. Dopo le nozze i rapporti si erano però incrinati per via di un'accesa discussione legata anche a motivi economici, tanto da portarli alla decisione di lasciarsi lo scorso gennaio. Nel reality, parallelamente a Karen, Nicola aveva approfondito la conoscenza anche Ludovica ed era arrivato a un passo dallo sceglierla. Lei però aveva fatto un passo indietro convinta che il suo aspetto estetico non gli sarebbe piaciuto.

"È stata Ludovica a scegliere di chiudere con me e questa sua decisione mi ha fatto smettere di pensare a cosa avrei fatto io. Non mi sono mai chiesto chi avrei scelto tra lei e Karen, ma per entrambe ho provato qualcosa di forte", aveva raccontato Nicola intervistato da Fanpage.it. Poi aveva aggiunto di non credere nel sentimento di lei nei confronti di Davide: "Con Ludovica ho dei conti in sospeso. Penso che non sia davvero innamorata di lui e che certi sentimenti li abbia provati solo con me. Non credo che possa bastare così poco per dimenticarsi di una persona".