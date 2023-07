Myrta Merlino, estate d’amore con Marco Tardelli prima di tuffarsi nel pomeriggio di Canale 5 Il settimanale Chi ha immortalato la giornalista in compagnia di Marco Tardelli mentre, innamorati come non mai, si godono il sole di Pantelleria. È l’estate dell’amore, quella che precede una stagione tv che si prospetta impegnativa.

A cura di Giulia Turco

(Foto Chi)

Myrta Merlino si gode l’estate e l’amore di Marco Tardelli, prima di tuffarsi in un una stagione televisiva bollente. È attesa alle porte di Canale 5, già a partire da settembre, per condurre il pomeriggio targato Mediaset e dimostrarsi all’altezza delle aspettative. Chissà come la sta vivendo la giornalista, che dopo 12 anni a L’aria che tira ha lasciato quella che era ormai la sua zona di comfort a La 7. Nell’attesa della sua nuova avventura, si gode l’estate insieme al compagno, cercando di respirare tutta la serenità che solo lui sa trasmetterle.

(Foto Chi)

Le vacanze d’amore di Myrta Merlino

Il settimanale Chi ha immortalato la giornalista in compagnia di Marco Tardelli mentre, innamorati come non mai, si godono il sole di Pantelleria. È qui sull’isola che l’ex campione del mondo detiene uno splendido dammuso, tradizionale casa di pietra che fa da rifugio al loro amore. Si baciano, si abbracciano, giocano tuffandosi tra onde meravigliose. È l’estate dell’amore, quella che precede una stagione tv che si prospetta impegnativa. Fortunatamente al fianco di Myrta c’è, da ormai sei anni, il suo compagno di avventure, l’unico al mondo capace di donarle quella sicurezza e serenità delle quali ora ha più bisogno che mai. “L’amore mi ha regalato una pace che non avevo”, ha raccontato la giornalista di recente. “Sono diventata sicura. Mi esprimo meglio anche nel lavoro. Avevo come una maschera, che ora non c’è più: mi sono liberata”.

(Foto Chi)

Come si sono conosciuti Myrta Merlino e Marco Tardelli

Oggi 68 anni, Marco Tardelli ha alle spalle un matrimonio dal quale è nata la prima figlia Sara, e una relazione con Stella Pende, dalla quale ha avuto il secondogenito Nicola. Nel 2017 è iniziata la storia d’amore con Myrta Merlino, già madre di due gemelli, Pietro e Giulio Tucci, e di Caterina, la figlia avvita da Domenico Arcuri. L’attrazione con l’ex giocatore che ha reso l’Italia campione del mondo è stata fatale. Si sono conosciuti ad una cena e da allora non si sono più lasciati. Dopo due giorni lui si è trasferito a Roma da lei, come ha raccontato la giornalista al settimanale Oggi. “Fu un gesto di grande coraggio. Avevo 47 anni, lui 61, eravamo persone strutturate, con una vita alle spalle, con case, figli, abitudini… Era difficile smontare tutto all’improvviso. Ma lui l’ha fatto. Io invece avevo mille paure, ma il coraggio è contagioso”, ha ammesso. Oggi è ancora un amore passionale e travolgente. “Stiamo male se non ci vediamo, se non stiamo vicini. Un sentimento così forte non l’ho mai vissuto, nemmeno da ragazza”.