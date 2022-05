Miriana Trevisan aggredita in un parco: “Minacciata da un uomo, diceva cose in inglese sul mio cu*o”

Miriana Trevisan questa mattina è stata aggredita in un parco a Roma: stava scattando delle foto con l’amico Alessandro Duchetti quando un uomo ha iniziato a minacciarli e a gettargli contro bottiglie: “Mi ha detto cose in inglese che hanno a che fare con il mio cu*o che non voglio ripetere”.